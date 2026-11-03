Bergamo due volte in rosa: per le donne Presolana e partenza in città, per gli uomini l’inedita salita di Alino

L’ascesa sopra San Pellegrino Terme, e proposta in onore di Ivan Gotti, a trent’anni dalla sua vittoria, ha punte anche del 20%. Appuntamento il 22 giugno. Le ragazze saranno invece impegnate a inizio giugno

Bergamo si prepara a vivere una doppia ribalta rosa. Il territorio sarà infatti protagonista sia del Giro d’Italia maschile sia del Giro Women, con tre appuntamenti che porteranno il grande ciclismo sulle strade e sulle montagne bergamasche.

Per gli uomini è in programma la 14ª tappa, sabato 22 maggio: il percorso attraverserà la Valle Brembana, affronterà la salita inedita di Alino, sopra San Pellegrino Terme, e si concluderà ai Piani di Bobbio, a quasi 1.700 metri di quota. Due, invece, gli appuntamenti del Giro Women: il primo sarà lunedì 1° giugno, con la quarta tappa di 131 chilometri e arrivo al Passo della Presolana, dopo le salite di Ganda e del Passo di Zambla. Giovedì 3 giugno Bergamo ospiterà poi la partenza della sesta frazione, 137 chilometri verso Madesimo, passando dalla Valle Brembana e affrontando il Passo San Marco con la salita da Mezzoldo.

Ora è ufficiale: dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il percorso della 14ª tappa del Giro d’Italia prende forma nei suoi dettagli. L’appuntamento è per sabato 22 maggio, con una frazione che si preannuncia particolarmente impegnativa, caratterizzata da pendenze arcigne e da un finale in quota, a quasi 1.700 metri, nel comprensorio dei Piani di Bobbio. Una tappa di 183 km con partenza da Cantù.

La corsa entrerà in Valle Brembana da Zogno. Dopo aver scalato il Miragolo San Salvatore si arriverà a San Pellegrino Terme, dove è atteso uno dei passaggi più interessanti della giornata: la salita verso Alino. Un’ascesa inedita per il Giro, breve ma estremamente impegnativa, che potrebbe già mettere alla prova le gambe dei corridori.

La salita misura circa tre chilometri e presenta pendenze particolarmente severe, con punte che arrivano al 20%. Una rampa capace di fare selezione, anche se la successiva risalita della valle potrebbe frenare eventuali attacchi troppo anticipati. Dopo il passaggio da Alino, il gruppo proseguirà in direzione di Fuipiano al Brembo, prima di affrontare il lungo avvicinamento alla salita finale.

San Pellegrino si prepara a tingersi di rosa nel ricordo di Ivan Gotti

L’atmosfera del Giro si respira già a San Pellegrino Terme, dove il ritorno della Corsa Rosa assume un significato particolare. Quest’anno ricorrono infatti trent’anni dalla prima vittoria al Giro d’Italia di Ivan Gotti, il campione di casa che nel 1997 conquistò la maglia rosa. Due anni più tardi arrivò il secondo trionfo, nel 1999, al termine di un’edizione segnata anche dalla drammatica esclusione di Marco Pantani dopo il caso di Madonna di Campiglio.

A testimoniare il clima di attesa è anche una fotografia che ritrae il sindaco Fausto Galizzi, il vicesindaco Vittorio Milesi e Ivan Gotti proprio sulle rampe della salita di Alino, in un ideale collegamento tra la storia del ciclismo locale e il prossimo passaggio della corsa.

“Una salita inedita per il Giro, che porterà le immagini della nostra cittadina, delle sue montagne e del suo paesaggio nelle case di milioni di appassionati. Per San Pellegrino Terme non sarà soltanto il passaggio di una grande competizione internazionale. Sarà l’occasione per celebrare il legame profondo tra la nostra comunità e il ciclismo, ricordando un concittadino che, trent’anni fa, ha portato il nome di San Pellegrino sul tetto del Giro d’Italia. Trent’anni dopo, la Corsa Rosa torna sulle strade di Ivan Gotti. Prepariamoci ad accoglierla con tutto il nostro entusiasmo e il nostro orgoglio! San Pellegrino Terme è pronta a tingersi di rosa!”. È il messaggio pubblicato sui profili social del Comune di San Pellegrino Terme.

Per la cittadina brembana si tratta di un ritorno importante: nel 2011 San Pellegrino aveva già ospitato un arrivo di tappa del Giro d’Italia, nell’edizione inizialmente vinta da Alberto Contador e successivamente assegnata a Michele Scarponi dopo la squalifica dello spagnolo.

Il gran finale verso i Piani di Bobbio: da Olmo al Brembo a quota 1.700 metri

Se la salita di Alino rappresenterà una prima occasione per accendere la corsa, il vero banco di prova sarà l’ascesa conclusiva verso il comprensorio dei Piani di Bobbio.

Il traguardo si troverà fuori dai confini della provincia di Bergamo, nel territorio di Barzio, in provincia di Lecco, in Valsassina. Il percorso di avvicinamento coinvolgerà però anche l’alta Valle Brembana, con il passaggio da Olmo al Brembo, Cassiglio e Valtorta.

La salita finale prenderà infatti il via da Olmo al Brembo, con la svolta verso la Val Stabina. La salita è durissima, 10 km al 9% con punte massime del 18%. La parte più arcigna dell’ascesa si costituisce tra Valtorta e la località Ceresola. Qui si trova il parcheggio nei pressi del Rifugio Trifoglio, da cui si accede agli impianti diretti ai Piani di Bobbio. La strada prosegue verso il comprensorio sciistico e i rifugi in quota, ma per ospitare una tappa del Giro saranno necessarie verifiche tecniche e importanti interventi di sistemazione.

Nella parte alta, infatti, il fondo stradale alterna tratti in cemento e sterrato compatto. Occorrerà quindi individuare le soluzioni più adatte per garantire il transito dei corridori e di tutti i mezzi al seguito della carovana. Anche il collegamento tra Valtorta e Ceresola, pur essendo asfaltato, presenta diversi tratti sconnessi che richiedono manutenzione.

Giro d’Italia Women

Dopo la grande esperienza del 2025, Bergamo si prepara a vivere un altro Giro Women da protagonista, con ben due appuntamenti sulle strade della provincia. Il primo sarà lunedì 1° giugno, con la quarta tappa di 131 chilometri e arrivo al Passo della Presolana: una frazione di montagna che metterà alla prova le atlete con le salite di Ganda e del Passo di Zambla, prima del traguardo ai piedi delle montagne bergamasche.

Il secondo appuntamento arriverà giovedì 3 giugno: Bergamo ospiterà la partenza della sesta tappa, lunga 137 chilometri, con destinazione Madesimo. Il percorso attraverserà la Valle Brembana e affronterà il Passo San Marco, con la scalata da Mezzoldo, per poi proseguire verso la provincia di Sondrio.