Atalanta, il ritiro come soluzione ai problemi? La differenza con la gestione Juric nei numeri (impietosi)

Foto Andrei Eduard Huiala

Bergamo. Parlare poco e lavorare tanto: è questa la linea comune espressa dalle componenti dell’Atalanta dopo l’umiliante 3-0 incassato dal Parma di fronte al proprio pubblico, con tanto di contestazione finale. A partire dalla società nella figura del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, fino allo spogliatoio attraverso capitan Ederson, passando per mister Maurizio Sarri. Di parole però ne andranno inevitabilmente spese tante internamente, visto che già da martedì 3 novembre tutto il gruppo sarà in ritiro al centro sportivo di Zingonia, per fare una tre-giorni di immersione totale in vista della partita contro il Kairat Almaty di giovedì nel terzo turno della League Phase di Conference League.

“Il ritiro ci servirà per stare più tempo insieme e identificare i dettagli da migliorare e mettere tutto dentro al campo”, ha precisato Ederson lasciando intendere che la scelta della società è indirettamente condivisa anche da una squadra che ha bisogno di “ritrovare compattezza e lucidità positiva”, per dirla con le parole di Sarri, che si è detto convinto di come “sarà un bene stare insieme qualche giorno e parlarne”. La squadra è arrivata a Zingonia per sostenere un allenamento in mattinata e poi resterà tutta al centro sportivo, trascorrendo anche la notte nelle stanze del Bortolotti in attesa che domani scatti la vigilia, con la conferenza stampa di Sarri prevista alle 14 e alle 15:45 l’allenamento, a cui dovrebbe seguire come da abitudine la rifinitura mattutina di giovedì.

Con tutto il gruppo insieme, ci sarà il tempo per parlare e per trovare soluzioni a quei problemi prima di tutto di blackout mentali: la luce che si spegne in certi momenti senza una spiegazione plausibile, i blocchi psicologici che stanno condizionando le prestazioni annebbiando anche i momenti positivi all’interno delle partite. Ma anche la ricerca di un’identità e un equilibrio tattico che ancora non è stato trovato. Una rivoluzione è stata avviata e certamente richiede tempo. Poi però ci sono i numeri. C’è un pre-sosta, quello che vedeva un’Atalanta in campo con il 4-3-3 che faticava a creare occasioni ma in compenso neanche subiva (7 incassati in 7 partite), e poi un post, pieno di infortuni e con un 4-2-3-1 che per quanto abbia dato i suoi frutti a livello offensivo ha demineralizzato la solidità di una squadra che si è pure scoperta fragile e ha subito altre 16 reti nelle ultime 7 gare.

Tutti temi che verranno messi sul tavolo delle discussioni nelle riunioni tecnico-tattiche che si terranno a Zingonia in questi giorni. Colazioni insieme, pranzi insieme, cene insieme. Almeno fino alla partita di giovedì i giocatori non faranno rientro a casa neanche per dormire e resteranno al Bortolotti tutto il giorno per provare, come si suol dire, a “fare gruppo”, anche se non si può escludere a priori un prolungamento fino a domenica con la trasferta di Monza che chiuderà il ciclo di tre partite in sette giorni.

Peggior inizio dal 2014/15: il confronto con Juric

In questo periodo esattamente un anno fa si stava consumando l’esonero di Ivan Juric, ratificato il 10 novembre all’indomani della sconfitta per 3-0 accusata in casa con il Sassuolo e che aveva fatto seguito ad un altro ko per 1-0 sul campo dell’Udinese. In mezzo, la clamorosa vittoria in Champions al Vélodrome in casa del Marsiglia con il lampo di Samardzic in pieno recupero. A decidere furono però quelle due partite perse in una settimana, che fecero seguito ad una striscia di cinque pareggi consecutivi.

Il tecnico croato aveva pagato un avvio a rilento in cui la Dea aveva ottenuto soltanto 13 punti nelle prime 10 partite di campionato, ma al test del confronto con Maurizio Sarri il rendimento è migliore: l’Atalanta di oggi di punti ne ha infatti 11, 2 in meno. Solo vincendo domenica al Brianteo la prospettiva si ribalterebbe, anche in termini di media punti. Per ora quella di Sarri è di 1,29 a partita, mentre Juric arrivava a 1,33. Se si considerano le prime 14 uscite (10 di campionato e 4 europee), Juric aveva vinto 4 partite e perse 3, con 16 gol fatti e 13 subiti, mentre Sarri ne ha segnati 4 e subiti 10 in più, con 5 vittorie e 6 sconfitte.

Una differenza difensiva netta, anche con una produzione offensiva piuttosto simile se si parla di occasioni create e non finalizzate. Si tratta di una linea di continuità con l’avvio della passata stagione, con la quale c’è in comune anche la serie significativa di problemi fisici con cui il gruppo sta facendo (e ha fatto) i conti. Contro il Parma mancavano 10 giocatori della prima squadra di cui 9 di movimento: a disposizione ce n’erano soltanto 13, di cui uno (Kamaldeen) appena rientrato dopo quasi tre mesi.