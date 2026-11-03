Arcene, G.Eco resta in servizio fino alla sentenza definitiva: il Comune non farà ricorso

Arcene. Il Comune non presenterà ricorso contro la sentenza del Tar di Brescia relativa alla procedura di affidamento del servizio di igiene urbana, contestata da Servizi Comunali. A impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato è stata G.Eco, mentre il servizio sul territorio comunale proseguirà senza interruzioni attraverso la proroga del contratto fino al pronunciamento definitivo. Per i cittadini, almeno nell’immediato, non sono previste modifiche alle tariffe Tari.

La posizione dell’amministrazione è stata illustrata dal sindaco Roberto Ravanelli nella risposta all’interrogazione urgente presentata dal gruppo di minoranza “Insieme per Arcene” con l’obiettivo di chiedere lumi all’amministrazione su quali conseguenze avrebbe avuto la sentenza sull’affidamento decennale a G.Eco e se, il Comune, intendesse impugnarla o aderire agli appelli presentati da altri soggetti. I consiglieri di opposizione hanno inoltre sollevato interrogativi sulla legittimità della proroga del servizio, sull’eventuale sottoscrizione del contratto, sulle modalità per garantirne la continuità e sulle possibili ricadute economiche, chiedendo in particolare chiarimenti sui criteri utilizzati per il Pef 2026 e sulle conseguenze per la Tari 2027.

“Il Comune di Arcene – ha dichiarato il primo cittadino – non si fa promotore di appello alla sentenza del Tar in quanto G.Eco ha provveduto a fare appello al Consiglio di Stato tramite i propri legali”, ha precisato il primo cittadino. La risposta chiarisce anche le modalità con cui sarà garantita la continuità del servizio: “Il contratto di servizio viene prorogato fino alla sentenza definitiva alle condizioni stabilite in sede di gara”.

La pronuncia del 14 ottobre ha accolto il ricorso presentato da Servizi Comunali contro gli atti della procedura di affidamento sovracomunale, annullandoli nei termini indicati nella motivazione. Al centro del contenzioso c’è la mancata inclusione nella gara di alcune prestazioni, in particolare raccolta, trasporto e spazzamento stradale, che rappresentavano una parte rilevante del valore complessivo dell’affidamento. La sentenza non ha disposto l’interruzione del servizio ad Arcene. Nell’interrogazione, i consiglieri di “Insieme per Arcene” hanno chiesto chiarimenti proprio sulle conseguenze della decisione per il Comune, sulla prosecuzione del rapporto con G.Eco e sulle possibili ricadute economiche.

Un aggiornamento è atteso il 9 novembre, quando è in programma una riunione di Sabb, la società partecipata dai Comuni, durante la quale gli enti saranno informati sui dettagli della vicenda. “Un eventuale aggiornamento della situazione verrà esposto nel prossimo Consiglio comunale”, ha comunicato Ravanelli. Sarà inoltre Sabb, per conto dei Comuni, a monitorare l’evoluzione dell’azione legale, mentre l’amministrazione di Arcene non intraprenderà direttamente iniziative giudiziarie.