L'appuntamento|
Bergamo/
Cultura e Spettacolo/
Alla Biblioteca Civica Angelo Mai arriva “Dieci storie pop” di Laura Morante
3 novembre 2026 | 11:09
La presentazione del libro si terrà il 4 novembre 2026 alle 18.30 al Salone Furietti
Bergamo. Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici e Fondazione Nuovo Principe, in collaborazione con Fiera dei Librai presentano il libro “Dieci storie pop” di Laura Morante. La presentazione si terrà mercoledì 4 novembre 2026 alle 18.30 al Salone Furietti della Biblioteca Civica Angelo Mai, in Piazza Vecchia 15. L’autrice dialogherà con Nicola Ricciardi, Direttore Artistico di Nuovo Principe.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.