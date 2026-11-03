Logo

Temi del giorno:

Economia
Cronaca
Politica
Cultura
Atalanta
Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici
Fondazione Nuovo Principe
Bergamo
Laura Morante
Nicola Ricciardi

L'appuntamento

|
Bergamo
/
Cultura e Spettacolo
/

Alla Biblioteca Civica Angelo Mai arriva “Dieci storie pop” di Laura Morante

3 novembre 2026 | 11:09
Share0
di Redazione

Redazione

Alla Biblioteca Civica Angelo Mai arriva &#8220;Dieci storie pop&#8221; di Laura Morante

La presentazione del libro si terrà il 4 novembre 2026 alle 18.30 al Salone Furietti

Bergamo. Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi storici e Fondazione Nuovo Principe, in collaborazione con Fiera dei Librai presentano il libro “Dieci storie pop” di Laura Morante. La presentazione si terrà mercoledì 4 novembre 2026 alle 18.30 al Salone Furietti della Biblioteca Civica Angelo Mai, in Piazza Vecchia 15. L’autrice dialogherà con Nicola Ricciardi, Direttore Artistico di Nuovo Principe.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Generico novembre 2026