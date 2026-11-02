Urgnano, auto in fiamme lungo la Francesca: traffico in tilt e lunghe code

Urgnano . Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, si è alzata nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre dalla strada Francesca, a sud dell’abitato, dove un’automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo è divampato nel tratto a sud del paese, proprio di fronte all’officina Dgm Motori, provocando pesanti rallentamenti e lunghe code tra gli automobilisti in transito.

Le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo, distruggendolo quasi completamente. Al momento non sono disponibili informazioni sul modello dell’automobile, sulle cause che hanno provocato l’incendio e sulle condizioni degli eventuali occupanti. La circolazione ha subito pesanti disagi, con le auto costrette a procedere a rilento e ad accodarsi lungo la provinciale.