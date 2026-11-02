Sarri: “Ci siamo sciolti al gol subito, abbiamo un problema emotivo”, Ederson: “Dobbiamo capire cosa succede”

Foto Getty

Il tecnico nerazzurro nel post gara: “Siamo rientrati in campo spenti dopo il secondo tempo, l’aspetto caratteriale è il più difficile da mettere a posto”. Parla anche il capitano: “Il confronto coi tifosi? Ci hanno spinto fino alla fine e sono delusi”

Bergamo. Un’altra notte da dimenticare. L’Atalanta affonda in casa davanti al proprio pubblico contro il Parma, che vince 3-0 alla New Balance Arena e fa sprofondare i nerazzurri, bloccati a 11 punti dopo 10 partite in quella che è la peggiore partenza degli ultimi dodici anni. Maurizio Sarri nel post partita ha parlato in particolare della fragilità mentale emersa dopo il gol dello svantaggio e il secondo tempo in calo.

Atalanta-Parma 0-3, le parole di Sarri

L’analisi della partita – “Difficile da decifrare. Abbiamo fatto i primi 40 minuti di ottimo livello, una buona gara che avevamo in mano. Abbiamo preso gol su una palla ferma e poi abbiamo pagato le conseguenze in maniera pesante. Neanche l’intervallo ci ha rimesso su, siamo entrati male, spenti, ed è venuto fuori questo secondo tempo che si accetta male e per il quale chiediamo scusa a tutti”.

Le pecche in zona gol – “Costruiamo situazioni favorevoli da gol, ma facciamo fatica a segnare, ci manca quel dettaglio ed è qualcosa di cui abbiamo parlato”.

Il crollo mentale – “Non abbiamo perso a livello tattico, ma a livello mentale, emotivo e caratteriale. Di fronte al gol subito ci siamo sciolti, probabilmente questo è l’aspetto più difficile da mettere a posto. Il primo tempo è stato tra i migliori della stagione, ma non si può essere così fragili mentalmente ed è bene stare insieme qualche giorno e parlarne per ritrovare compattezza e lucidità positiva. Il coraggio non è venuto al Parma, siamo noi ad esserci impauriti. Ci siamo innervositi e ne abbiamo pagato le conseguenze, c’erano tutti i presupposti per rimetterla a posto, invece abbiamo preso timore e abbiamo fatto quel che abbiamo fatto. Abbiamo preso tanti gol in situazioni facilmente evitabili”.

Reagire – “Vogliamo uscire da questo momento, in questa società mi trovo benissimo e mi sento in debito. Mi piacerebbe tirare fuori la squadra da questo momento di difficoltà. Abbiamo avuto tante problematiche, non mi aspettavo questa fragilità mentale e nervosa, il resto era tutto prevedibile, infortuni esclusi. Ripartiamo dal primo tempo, non si può andare in svantaggio dopo un primo tempo così. Ripartiamo dal positivo, capiamo come mai la partita si è trasformata così”.

I rientri – “Domani mattina abbiamo dei controlli e poi avremo le idee più chiare”.

Tifosi – “Non possiamo lamentarci sicuramente di loro, possono anche fischiare, ma sono fischi d’amore per quanto la gente ci tiene alla squadra”.

Le parole di Ederson

Il confronto coi tifosi – “Ovviamente si aspettavano di più, soprattutto dopo il primo tempo in cui abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo è successo tutto quel che è successo, i tifosi ci hanno sostenuto e alla fine volevano capire cosa stava succedendo. Normale, loro hanno fatto sentire la loro voce e hanno provato a spingere la squadra, alla fine abbiamo sentito i fischi. Sono delusi, non abituati a questo momento, e lo siamo anche noi perché pensavamo di fare meglio”.

Il ritiro – “Dobbiamo lavorare di più e parlare meno. Conosco questi momenti e sono riuscito a salire di squadra, questa è la strada giusta. Il ritiro ci servirà per stare più tempo insieme e identificare i dettagli da migliorare e mettere tutto dentro al campo”.

Capire il calcio di Sarri – “Ora ci girano male tante cose, abbiamo avuto anche sfortuna. Difensivamente è facile da vedere cosa non funziona, stiamo prendendo troppi gol. Serve darsi una mano in più in fase difensiva. I punti negativi ora si vedono molto bene”.

La partita – “Potevamo finire il primo tempo con due gol, dobbiamo prendere meno rischi. Stiamo creando tanto in avanti. Il gol ci ha fatto male, ma tutti insieme sapevamo di aver fatto un bel primo tempo. Dovevamo dare qualcosa in più, il gol del 2-0 ci ha fatto malissimo, non ce l’aspettavamo”.

I blackout – “Non riusciamo a capire come mai si spegne la luce, c’è stato entusiasmo, lavoro, fino a poco tempo fa quando non stavamo bene in avanti difendevamo bene. Oggi tante cose girano male. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, quando facciamo buone partite basta un gol preso per far sembrare che vada tutto male. Dobbiamo stare più insieme per capire di squadra, per dare tranquillità agli attaccanti, ma tutto passa dall’equilibrio difensivo. Dobbiamo ritrovare il respiro. Ora staremo insieme per curare i dettagli. Vincendo saremmo risaliti, ma non ci siamo riusciti”.

Le parole di Gilardino