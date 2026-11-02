Bergamo|
Roberto de Candia sarà Alahor nella nuova produzione del Donizetti Opera
Il baritono – che prenderà parte alle prove dello spettacolo dai prossimi giorni – sostituisce il già annunciato Grisha Martirosyan, costretto a lasciare la produzione per motivi di salute
Sarà il baritono Roberto de Candia a vestire i panni di Alahor nel nuovo allestimento del Donizetti Opera di Alahor in Granata in sostituzione di Grisha Martirosyan, che per motivi di salute non potrà proseguire la produzione. Roberto de Candia si unirà alla compagnia già nei prossimi giorni per prendere parte alle prove. L’opera andrà in scena al Teatro Sociale di Bergamo il 14, il 22 e il 27 novembre e in anteprima per gli Under 30 l’11 novembre.
Roberto de Candia torna, così, al Donizetti Opera, dove è stato protagonista di Pietro il Grande, Kzar delle Russie nel 2019 e di Don Pasquale nel 2024, e debutta nel ruolo di Alahor nell’opera riportata alla luce nell’ambito del progetto #donizetti200. Dopo una prima formazione come violoncellista, ha studiato canto con Lajos Kozma e Sesto Bruscantini, e, vinto il Concorso Internazionale “A. Belli” di Spoleto nel 1990, ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato sui palcoscenici più prestigiosi, come il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, il Metropolitan di New York, la Wiener Staatsoper, il Festival di Salisburgo, il Glyndebourne Festival, l’Opéra Comique di Parigi, il New National Theatre di Tokyo, l’Opernhaus di Zurigo, la Deutsche Oper di Berlino, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e il Rossini Opera Festival di Pesaro. Nel corso della sua carriera è stato diretto, tra gli altri, da Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Giuseppe Sinopoli.
Un grazie speciale è rivolto a tutti i partner e agli sponsor del festival Donizetti Opera 2026, che hanno permesso la progettazione di questo ricco palinsesto.
Partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lombardia. Main Partner Allianz, con il sostegno di SIAD e Fondazione Cariplo; sponsor Curnis – Rolex. Partner tecnici ATB, Claypaky e Con.All. di Conte Giuseppe, Communication partner NT Next – Evolving Communication; Media partner Sky Classica con la piattaforma digitale PiùClassica ed Eppen. In collaborazione con Politecnico delle Arti di Bergamo “G. Donizetti – G. Carrara”, Fondazione MIA, Opera Europa, Associazione Fedora e Rotary Club Bergamo Terra di San Marco.
Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti tramite Art Bonus: Intesa Sanpaolo, A2A, ATB Mobilità, Camera di Commercio di Bergamo, Sacbo, Uniacque e agli Ambasciatori di Donizetti:
IL MAESTRO Siad
LE PIETRE MILIARI Alfaparf Group, Calfin, Curnis Gioielli 3C, Dalmine, Legami, Nuova Demi
LE RARITÀ Allegrini • Arva • Beltrami Linen • Bodega G. & C. • Brembomatic Pedrali • Carba • Caseificio Defendi Luigi • Catellani & Smith • CRES LT • CX Centax • Diachem • Dufrital • Fecs • Flow-Meter • Fra.Mar • Fratelli Pellegrini • Gemels • Impresa Edile Stradale Artifoni • Intertrasport • Iterchimica • LVF Valve Solutions • Magnetti Building • Milestone • Montello • OMB Valves • Pedrali • Persico • Qintesi • Revi4 • Stucchi • Zanetti
Hanno inoltre donato Confindustria Bergamo, Federmanager Bergamo e ICB Industria Cartotecnica Bergamasca.
Per il programma completo e ulteriori informazioni: donizettiopera.org