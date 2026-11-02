Roberto de Candia sarà Alahor nella nuova produzione del Donizetti Opera

Roberto de Candia torna, così, al Donizetti Opera, dove è stato protagonista di Pietro il Grande, Kzar delle Russie nel 2019 e di Don Pasquale nel 2024, e debutta nel ruolo di Alahor nell’opera riportata alla luce nell’ambito del progetto #donizetti200. Dopo una prima formazione come violoncellista, ha studiato canto con Lajos Kozma e Sesto Bruscantini, e, vinto il Concorso Internazionale “A. Belli” di Spoleto nel 1990, ha intrapreso una carriera internazionale che lo ha portato sui palcoscenici più prestigiosi, come il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House Covent Garden di Londra, il Metropolitan di New York, la Wiener Staatsoper, il Festival di Salisburgo, il Glyndebourne Festival, l’Opéra Comique di Parigi, il New National Theatre di Tokyo, l’Opernhaus di Zurigo, la Deutsche Oper di Berlino, la Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera e il Rossini Opera Festival di Pesaro. Nel corso della sua carriera è stato diretto, tra gli altri, da Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Giuseppe Sinopoli.