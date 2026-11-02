Provincia di Bergamo, Valois nel direttivo nazionale Upi: “Più voce ai nostri Comuni”

Bergamo. La Provincia di Bergamo avrà un proprio rappresentante nel Comitato direttivo nazionale dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia. Si tratta del vicepresidente Umberto Valois, segretario provinciale di Forza Italia, nominato nell’organismo dal presidente nazionale Enzo Lattuca, prendendo il posto lasciato vacante da Pierangelo Olivieri dopo le dimissioni dalla presidenza della Provincia e dai conseguenti incarichi nell’associazione.

La nomina, formalizzata il 2 novembre, è arrivata dopo la richiesta di sostituzione trasmessa il 29 ottobre dal responsabile nazionale del Settore Enti locali. Il Comitato direttivo affianca il presidente nella definizione degli indirizzi dell’associazione e della linea da seguire nel confronto con Governo, Parlamento e rappresentanze istituzionali ed economiche.

Valois ha accolto l’incarico con soddisfazione, sottolineando soprattutto la possibilità per il territorio bergamasco di partecipare direttamente al confronto nazionale. “È un riconoscimento – dice – importante non soltanto sul piano personale, ma soprattutto per la Provincia di Bergamo, che avrà l’opportunità di contribuire al confronto sul futuro delle Province e delle autonomie locali”.

Tra i temi che il vicepresidente intende portare all’attenzione del Comitato ci sono le risorse e le competenze degli enti provinciali, a partire dalla manutenzione delle strade e dall’edilizia scolastica. “È necessario – aggiunge il vicepresidente – rafforzare il ruolo delle Province, garantendo risorse adeguate, maggiore autonomia e strumenti amministrativi efficaci. Porterò l’esperienza amministrativa bergamasca e le esigenze dei nostri Comuni, con particolare attenzione alle infrastrutture, alla sicurezza degli edifici scolastici e alla valorizzazione delle autonomie locali”.

Valois ha ringraziato il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale degli Enti locali di Forza Italia, per averlo individuato come candidato all’incarico. Tra i ringraziamenti anche i deputati bergamaschi, il vicesegretario nazionale Stefano Benigni, il coordinatore regionale Alessandro Sorte e il presidente dell’Upi Lattuca. Un riconoscimento è stato rivolto anche al presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, con il quale condivide l’attività amministrativa sul territorio.