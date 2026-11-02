Pier Luigi Bersani arriva sul Sebino: a Costa Volpino un incontro sul futuro della politica
Lunedì 9 novembre l’ex segretario del Partito Democratico sarà al Cinema Iride per un confronto promosso dal circolo Pd di Lovere. Ingresso libero
Costa Volpino. Pier Luigi Bersani arriva sul Sebino per un incontro dedicato alla lettura del presente e alle prospettive future. L’appuntamento è in programma lunedì 9 novembre alle 20,45 al Cinema Iride di Costa Volpino, in via Torrione, su iniziativa del circolo del Partito Democratico di Lovere e Alto Sebino, con il sostegno delle segreterie provinciali del Pd di Bergamo e Brescia, Valle Camonica, Sebino e Franciacorta. “Capire il presente, immaginare il domani” è il titolo scelto per la serata, che vuole affrontare le trasformazioni politiche, sociali ed economiche in corso, in un contesto internazionale e tecnologico in rapida evoluzione.
Al centro del confronto anche le conseguenze del cambiamento tecnologico sul mondo del lavoro e sugli equilibri sociali. “Siamo di fronte a un salto tecnologico secolare che modifica radicalmente i rapporti di produzione, le gerarchie sociali e il mondo del lavoro”, si legge nella presentazione dell’iniziativa, che riprende una riflessione dello stesso Bersani. L’obiettivo, spiegano i promotori, è interrogarsi su come governare queste trasformazioni affinché possano tradursi in opportunità condivise e non in nuove disuguaglianze.
L’ex segretario del Pd non sarà solo sul palco, ma dialogherà con alcune persone della società civile del territorio, raccontando la propria esperienza e condividendo riflessioni, dubbi e speranze. L’incontro si inserisce in un percorso di rilancio dell’attività politica del circolo di Lovere, che intende riportare al centro del dibattito locale temi come sanità, lavoro e ambiente. Tra gli obiettivi dichiarati anche quello di fare della sede del Pd un luogo aperto al confronto e alla partecipazione, soprattutto per chi vuole impegnarsi nella vita civica del territorio.
La serata è a ingresso libero e senza prenotazione. Gli organizzatori consigliano di presentarsi con un po’ di anticipo. Il Cinema Iride dispone di un ampio parcheggio nell’adiacente piazza del Mercato.