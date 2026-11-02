Pier Luigi Bersani arriva sul Sebino: a Costa Volpino un incontro sul futuro della politica

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Costa Volpino. Pier Luigi Bersani arriva sul Sebino per un incontro dedicato alla lettura del presente e alle prospettive future. L’appuntamento è in programma lunedì 9 novembre alle 20,45 al Cinema Iride di Costa Volpino, in via Torrione, su iniziativa del circolo del Partito Democratico di Lovere e Alto Sebino, con il sostegno delle segreterie provinciali del Pd di Bergamo e Brescia, Valle Camonica, Sebino e Franciacorta. “Capire il presente, immaginare il domani” è il titolo scelto per la serata, che vuole affrontare le trasformazioni politiche, sociali ed economiche in corso, in un contesto internazionale e tecnologico in rapida evoluzione.

Al centro del confronto anche le conseguenze del cambiamento tecnologico sul mondo del lavoro e sugli equilibri sociali. “Siamo di fronte a un salto tecnologico secolare che modifica radicalmente i rapporti di produzione, le gerarchie sociali e il mondo del lavoro”, si legge nella presentazione dell’iniziativa, che riprende una riflessione dello stesso Bersani. L’obiettivo, spiegano i promotori, è interrogarsi su come governare queste trasformazioni affinché possano tradursi in opportunità condivise e non in nuove disuguaglianze.

L’ex segretario del Pd non sarà solo sul palco, ma dialogherà con alcune persone della società civile del territorio, raccontando la propria esperienza e condividendo riflessioni, dubbi e speranze. L’incontro si inserisce in un percorso di rilancio dell’attività politica del circolo di Lovere, che intende riportare al centro del dibattito locale temi come sanità, lavoro e ambiente. Tra gli obiettivi dichiarati anche quello di fare della sede del Pd un luogo aperto al confronto e alla partecipazione, soprattutto per chi vuole impegnarsi nella vita civica del territorio.