Pamela, a soqquadro l’appartamento del femminicidio: “Sembrava passato un uragano, qualcuno ha rubato”

L’immobile era ancora sotto sequestro. Nessun segno di effrazione. All’interno, tra custodie di gioielli vuote, un paio di guanti in lattice. Il sospetto della famiglia: “Chi è entrato aveva le chiavi”

Non c’è pace per la memoria di Pamela Genini, la ventinovenne originaria di Strozza assassinata il 14 ottobre 2025 nella sua abitazione di Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Un nuovo e sconcertante episodio che si aggiunge ad una vicenda già segnata da indicibili violenze.

Mercoledì scorso i parenti, accompagnati dagli agenti della Polizia di Stato, si sono recati al civico 33 di via Iglesias a Milano per presenziare alle operazioni di dissequestro e recuperare gli effetti personali della ragazza. Sulla porta d’ingresso era ancora ben visibile il cartello ufficiale con la scritta “immobile sotto sequestro”. Una volta varcata la soglia, però, agenti e familiari si sono trovati di fronte a uno scenario di totale devastazione.

Poiché l’energia elettrica era già stata staccata, i poliziotti hanno dovuto usare i fari di servizio per farsi luce. La camera da letto era completamente a soqquadro: il letto sollevato, gli armadi aperti e i vestiti sparsi ovunque. Dalle prime verifiche non sono emersi segni di effrazione, un dettaglio inquietante che avvalora l’ipotesi che chi si è introdotto in casa potesse disporre delle chiavi.

“Sembrava passato un uragano”, racconta a Bergamonews Piergiuseppe Rota, compagno della madre di Pamela. “Ho capito subito che era entrato qualcuno. Pamela era una ragazza ordinata e teneva tantissimo alle sue cose: non avrebbe mai lasciato la stanza in quello stato”.

Durante il sopralluogo sono stati trovati e repertati alcuni guanti in lattice, mentre sui mobili giacevano diverse custodie di gioielli aperte e vuote. Sul posto è subito intervenuta la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi fotogrammetrici e cercare impronte o tracce biologiche utili a identificare i responsabili. Da quanto risulta, l’avvocato della famiglia Genini, Nicodemo Gentile, ha presentato una denuncia contro ignoti.