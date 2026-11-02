Nico Acampora e la storia di PizzAut protagonisti al Piccolo Festival di Villa d’Ogna

Villa d’Ogna. Sarà Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il protagonista del terzo appuntamento del Piccolo Festival di musica, arte, spiritualità e cultura, il primo del mese di novembre, in programma sabato 7 novembre alle 20.45 al Cineteatro Forzenigo di Villa d’Ogna. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni e testimonianze, durante la quale si ripercorrerà la straordinaria storia di un progetto nato da una vicenda familiare e diventato un’esperienza concreta di inclusione sociale e lavorativa. Tutto ha inizio nel 2011, quando nella vita di Nico Acampora e della moglie Stefania arriva una diagnosi difficile da affrontare: il figlio Leo, appena due anni, è autistico. Per la famiglia comincia un periodo doloroso, fatto di preoccupazioni, notti insonni e interrogativi sul futuro.

Ma proprio da un momento di grande difficoltà nasce un’intuizione destinata a cambiare tante vite. Una sera, preparando la pizza in casa insieme alla famiglia, Nico vede Leo felice mentre gioca con la farina e stende il pomodoro sull’impasto. Un’immagine semplice, ma capace di accendere una speranza: perché non trasformare quella passione in un’opportunità di autonomia e realizzazione per tanti ragazzi autistici? Nasce così PizzAut, il progetto della prima pizzeria gestita da persone autistiche, coinvolte nelle diverse attività, dalla preparazione delle pizze al servizio ai tavoli.

Da quell’intuizione è cresciuta una realtà conosciuta in tutta Italia. Dalla partecipazione televisiva a Tú sí que vales alle difficoltà del lockdown, quando Acampora, senza arrendersi, ha ideato un food truck per continuare a lavorare e portare le pizze ai medici impegnati negli ospedali durante l’emergenza Covid. Poi l’apertura della prima pizzeria a Cassina de’ Pecchi e, successivamente, del secondo locale a Monza. Un percorso che ha attirato l’attenzione anche delle più alte istituzioni: dall’incontro con Papa Francesco in Vaticano, con il grembiule di PizzAut, alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione del locale di Monza, fino alla citazione dell’esperienza PizzAut nel tradizionale discorso di fine anno del Capo dello Stato.

Ma al di là dei riconoscimenti e della notorietà, il cuore di questa esperienza rimane nelle storie dei ragazzi e delle ragazze che, grazie a PizzAut, hanno trovato un’occasione concreta per costruire il proprio futuro, conquistare autonomia e restituire alle proprie famiglie la possibilità di sognare.

È proprio questa storia, insieme alle tante esperienze umane che l’hanno accompagnata, a essere raccontata nel libro di Nico Acampora: una testimonianza di impegno, determinazione e fiducia nelle capacità di ogni persona. Un messaggio forte che invita a non arrendersi davanti alle difficoltà e a non smettere mai di credere nei sogni.