Mirtillo Salato, il gusto della Valle Brembana, che nasce dall’unione di due realtà del territorio

Valle Brembana. La Valle Brembana riscopre i sapori della propria terra attraverso una nuova e originale proposta gastronomica: il Mirtillo Salato, un condimento per primi piatti che combina mirtilli, radicchio e porro, nato dalla collaborazione tra l’Azienda Agricola Della Fara di San Giovanni Bianco e la Cooperativa Ornica nel Cuore.

Il progetto

Un progetto che va oltre la semplice creazione di un nuovo prodotto alimentare e racconta una storia di collaborazione, valorizzazione delle produzioni locali e attenzione alle risorse della montagna. L’iniziativa prende forma dall’incontro tra due realtà accomunate dalla volontà di promuovere le eccellenze agricole della Valle Brembana. Da una parte l’esperienza dell’Azienda Agricola Della Fara, attiva dal 2012 nella preparazione di condimenti per primi piatti, soprattutto a base di erbe spontanee; dall’altra la giovane Cooperativa Ornica nel Cuore, nata nel 2024 con l’obiettivo di valorizzare le coltivazioni di montagna e dare nuove opportunità al piccolo borgo di Ornica.

“Tutto inizia nell’estate 2022, quando apriamo le porte del nuovo laboratorio di trasformazione”, racconta Italo Della Fara, affiancato dai figli Paola e Francesco.”Vogliamo ampliare la nostra gamma di prodotti, ma anche offrire un supporto alle aziende agricole locali che desiderano diversificare la propria attività, affiancando alla vendita del prodotto fresco anche quella di prodotti trasformati”. L’esperienza della famiglia Della Fara nasce dal recupero di un terreno nella frazione Bosco di San Giovanni Bianco, dove prende avvio la coltivazione del parüch, lo spinacio selvatico, utilizzando semi autoctoni della Val Brembana. Da questa prima intuizione nasce l’idea di racchiudere i sapori della tradizione in pratici vasetti, dando vita a condimenti originali che nel tempo si sono arricchiti di nuovi ingredienti: porro, castagna, aglio orsino, silene, rabarbaro, rosa canina, sambuco e carciofo di monte. Un percorso di crescita che nel 2023 si è intrecciato anche con il progetto dedicato alla Mela Val Brembana, attraverso la produzione di nettari e confetture realizzati in collaborazione con Afavb, l’Associazione Frutticoltori e Agricoltori Valle Brembana.

La Nuova Specialità

La nuova specialità al mirtillo nasce invece dall’incontro con Daniel Milesi, titolare dell’Azienda Agricola Salmurano di Ornica, che da anni coltiva mirtilli sui terreni montani ai piedi della Val d’Inferno, a oltre mille metri di altitudine. Da una semplice chiacchierata è nata una collaborazione che ha coinvolto progressivamente altre aziende agricole del paese, oggi riunite nella Cooperativa Ornica nel Cuore. “Il Mirtillo di Ornica è il biglietto da visita del nostro piccolo borgo”, spiega Daniel Milesi. “È un prodotto di alta qualità, frutto di una coltivazione genuina e naturale. Le piante crescono grazie all’acqua di sorgente, all’aria pura e al sole, mentre i frutti vengono raccolti rigorosamente a mano, uno per uno”. A completare il progetto è stata la ricerca gastronomica di Francesco Della Fara, che ha messo a punto la ricetta individuando nel radicchio e nel porro gli ingredienti ideali per accompagnare il gusto caratteristico del mirtillo.

Un condimento moderno ma legato alla tradizione

Il risultato è un condimento originale, pensato per portare in tavola un sapore nuovo, ma profondamente legato alle caratteristiche e alle produzioni della valle. La collaborazione è ben rappresentata anche dall’etichetta del prodotto, sulla quale i due marchi compaiono entrambi in posizione ben visibile, a sottolineare una volontà comune: creare nuove opportunità economiche, sostenere le piccole aziende agricole e contribuire a mantenere vivi i paesi della Valle Brembana. “Ogni vasetto, sottolinea Paola Della Fara è accompagnato da un cartoncino esplicativo che offre due opportunità: uno sconto del 10% per il successivo acquisto online e un ulteriore sconto del 10%, proposto dalla Cooperativa Ornica nel Cuore, per un pernottamento in uno degli appartamenti dell’Albergo Diffuso“.