Lucilla Giagnoni, Vittorio Agnoletto e Luca Casarini: la settimana di “Molte Fedi”

“Due eventi con un tenore molto diverso ma estremamente significativi – dichiara Francesco Mazzucotelli, direttore artistico della rassegna -. In occasione di quella che la Chiesa chiama commemorazione dei defunti abbiamo scelto di offrire alla città un momento laico di riflessione sulla morte. Si tratta di un percorso che abbiamo iniziato con un incontro interreligioso sulla morte, che è proseguito con un dialogo tra Luciano Manicardi e Ines Testoni e che si chiuderà con il Death Spritz giovedì 5 novembre. Lucilla Giagnoni leggerà, accompagnata dall’arpa, un testo struggente: un bambino di dieci anni, malato terminale, che quotidianamente scrive a Dio. La serata di martedì 3 novembre vorrebbe essere un appuntamento che fa memoria di un passato recente e racconti il presente: con Luca Casarini e Vittorio Agnoletto, testimoni dei fatti del G8 di Genova, andremo alle origini del movimento NoGlobal che li portò in piazza nei giorni di luglio 2001, analizzeremo le violenze di quei giorni e proveremo a comprendere quello che stiamo vivendo oggi: le ragioni delle proteste, le violenze, il rapporto tra polizia e manifestanti, gli scenari globali in cui siamo immersi”.