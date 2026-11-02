Atalanta-Parma 0-3, gol e tabellino

Atalanta-Parma 0-3

0-1 Fabbian (41′) – Un salvataggio di Zappacosta su un cross dalla destra genera un calcio d’angolo per il Parma dalla sinistra: Sierro calcia morbido con il destro al centro, la palla passa sul primo palo e in mezzo Fabbian è tutto solo al limite dell’area piccola per colpire di testa e trafiggere Carnesecchi.