Atalanta-Parma 0-3, gol e tabellino
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Atalanta-Parma 0-3
Marcatori: 41′ Fabbian, 47′ aut. Zappacosta, 58′ Lontani
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (75′ Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson (62′ Elmas); Zalewski (75′ Samardzic), De Ketelaere, Rowe (67′ Kamaldeen); Krstovic. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Levak. All. Sarri
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (46′ Ndiaye); Britschgi, Sierro (88′ Nicolussi Caviglia), Keita, Fabbian (74′ Frigan), Valeri; Touré (74′ Elphege), Lontani (67′ Ordonez). A disp. Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Cremaschi, Konaté, Almqvist, Diallo, Romero. All. Sarri
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: –
Espulsi: –
Recupero tempo: pt 2′, st 3′
Spettatori: 20.947, incasso di € 413.236,34
Note: –
I gol
0-1 Fabbian (41′) – Un salvataggio di Zappacosta su un cross dalla destra genera un calcio d’angolo per il Parma dalla sinistra: Sierro calcia morbido con il destro al centro, la palla passa sul primo palo e in mezzo Fabbian è tutto solo al limite dell’area piccola per colpire di testa e trafiggere Carnesecchi.
0-2 aut. Zappacosta (47′) – Fabbian imbuca per El Bilal Touré che parte sul filo del fuorigioco sul lato destro del campo e crossa al centro dove Zappacosta, pressato da Lontani, cerca di spazzare deviando nella propria porta il gol del raddoppio gialloblù.
0-3 Lontani (58′) – Ancora Fabbian lavora un ottimo pallone in mezzo al campo, salta un uomo e appoggia vicino a Lontani, che fa tunnel a Pasalic e poi dal limite fa partire un destro rasoterra che va all’angolino basso alla destra di Carnesecchi.