Incendio in via Einstein: “Come in mezzo alle fiamme abbiamo salvato padre e figlio”

Il racconto di Alessandro, residente al quarto piano della scala C del civico 33 di via Einstein, a Colognola. Domenica mattina, insieme a un giovane vicino di casa, è stato tra i primi a raggiungere l’appartamento al secondo piano, invaso dal fuoco, e a soccorrere i due occupanti. Altre diciotto persone assistite, tutte in codice verde

Bergamo. “Abbiamo visto il fumo nero arrivare dal piano di sotto. A un certo punto abbiamo sentito il ragazzo gridare: ‘Venite a tirarmi fuori’. Non ci abbiamo pensato due volte, siamo scesi e siamo entrati”. Alessandro ricostruisce così i momenti concitati dell’incendio che domenica mattina, 1° novembre, ha devastato un appartamento al secondo piano della scala C, al civico 33 di via Einstein, nel quartiere di Colognola, a Bergamo.

L’uomo abita al quarto piano e, quando si è accorto di quello che stava succedendo, ha capito immediatamente che non c’era tempo da perdere. Con lui un giovane vicino di casa, che vive al piano superiore. Sono stati tra i primi a intervenire, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Erano circa le 9 quando i due hanno avvertito qualcosa di anomalo. “All’inizio abbiamo sentito uno strano odore. Poi ho visto il fumo. Ho aperto la finestra e mi sono affacciato per capire da dove arrivasse. Veniva dal piano di sotto”. In pochi istanti la situazione è precipitata. L’incendio era divampato nell’appartamento al secondo piano e le fiamme avevano già aggredito gli ambienti. Dall’interno arrivavano le richieste disperate del figlio, un ragazzo di 21 anni, che cercava aiuto dalla terrazza della camera da letto.

“Il figlio chiamava il padre, ma lui non rispondeva. Era a letto, stava dormendo e non si era accorto di nulla”. I due vicini si sono fatti strada nell’abitazione per raggiungere entrambi gli occupanti. Il giovane era cosciente e chiedeva di essere portato fuori, mentre il padre, un uomo tra i 50 e i 60 anni, non aveva ancora realizzato quello che stava accadendo. “C’erano già le fiamme, non era una situazione semplice. Abbiamo pensato solo a tirarli fuori”, prosegue il testimone.

Alessandro racconta quei momenti con una lucidità che contrasta con la drammaticità di quanto vissuto. Attorno a loro il fuoco avanzava rapidamente, divorando ciò che incontrava. “A poco a poco spariva tutto. Prendeva fuoco ogni cosa: i vestiti, le mensole, quello che c’era nella casa. Abbiamo sentito anche degli scoppi proprio quando stavamo per scendere”. Un intervento istintivo, compiuto mentre il pericolo cresceva, per raggiungere le persone rimaste all’interno. Solo dopo averle messe in salvo è diventato evidente che non sarebbe stato possibile contenere il rogo senza l’intervento dei professionisti.

“Abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco. Quando abbiamo capito che la situazione non era più sistemabile, abbiamo cominciato a dire a tutti gli inquilini di scendere”. Dall’appartamento al secondo piano l’emergenza si è rapidamente estesa all’intero stabile. Il fumo aveva raggiunto il vano scale, rendendo necessario evacuare i residenti. Alessandro e gli altri abitanti hanno collaborato per accompagnare fuori le persone, mentre arrivavano i mezzi di soccorso.

Diciotto le altre persone soccorse, tutte in codice verde. Il padre e il figlio sono stati accompagnati al Policlinico San Marco di Zingonia, in codice giallo, per una lieve intossicazione da fumo. Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

Ma dietro i numeri dell’emergenza c’è soprattutto la disperazione di una famiglia che ha perso la propria abitazione. La madre del ragazzo, Alessandra, al momento del rogo era fuori casa, a passeggiare con il cane. Quando ha fatto ritorno, davanti ai danni provocati dalle fiamme, è riuscita a pronunciare soltanto poche parole: “Non c’è più niente”. L’appartamento in cui viveva da una vita è andato distrutto.