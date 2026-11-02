Giuntoli: “Squadra in ritiro a Zingonia da domani. Secondo tempo inaccettabile”

“Ci scusiamo coi tifosi: il secondo tempo è stato inaccettabile “. Sono le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo lo 0-3 incassato dall’Atalanta in casa con il Parma.

“Sono qui per conto della società per dire che dobbiamo lavorare molto e che siamo dispiaciuti. Non è un tempo che vanifica 3-4 mesi di lavoro, ma sappiamo di dover lavorare in silenzio e a testa bassa e da domani saremo in ritiro“.