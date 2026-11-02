Furto al ristorante Manuè, titolare pubblica le foto dei ladri: due anni fa rubarono gli striscioni per lo Scudetto del Napoli

In due sono arrivati in bicicletta e hanno portato via contanti, un pc, tablet, vini e amari. Il titolare: “La speranza è recuperare la refurtiva”

Sono arrivati in bicicletta nel cuore della notte, hanno sfondato la vetrata e sono entrati nel ristorante portando via tutto quello che potevano. Nel mirino dei ladri è finito il Manuè, ristorante, friggitoria e pizzeria, nella sua sede di Azzano.

Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2.30, proprio nella notte di Halloween. Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero due persone, un uomo e una donna, arrivati davanti al locale in bicicletta.

“Sono arrivati in bici, hanno spaccato la vetrata che dal ristorante dà sulla strada e sono entrati dentro”, racconta Emanuele Spanò, 32 anni, titolare del Manuè, attività che oggi conta tre sedi in provincia.

Una volta all’interno, i due si sono concentrati sulla cassa. “L’hanno spaccata e hanno portato via il fondo cassa, che era di circa 300 euro. Hanno preso anche un pc, due tablet, amari, bottiglie di vino. Insomma, tutto quello che c’era da portare via”.

Dalle immagini delle telecamere, inoltre, i due avrebbero avuto con sé alcuni attrezzi, tra cui un cacciavite e una tenaglia, utilizzata per forzare la cassa.

I danni, oltre al valore della refurtiva, sono stati stimati in circa 1.500 euro. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente che si è presentato al ristorante per l’apertura e ha trovato il locale completamente aperto.

A rendere ancora più amaro quanto accaduto è stata la coincidenza con un problema al sistema di sicurezza. Il ristorante era dotato di allarme ma “da due giorni alcuni sensori erano scarichi. In attesa della riparazione l’allarme era stato messo fuori uso. E invece, proprio la sera di Halloween, sono entrati”.

Sul caso indagano i carabinieri di Stezzano, ai quali Spanò ha presentato denuncia e consegnato le immagini della videosorveglianza. Secondo quanto riferito dal titolare, una delle persone riprese dalle telecamere sarebbe già stata riconosciuta dalle forze dell’ordine, per episodi precedenti.

Nelle ore successive al furto, il titolare avrebbe anche cercato personalmente di rintracciare i responsabili, nella speranza di recuperare almeno parte della refurtiva. “Dopo aver visto il loro volto dalle telecamere, mi sono recato in stazione a Bergamo. Lì ho riconosciuto la ragazza, ho chiamato i carabinieri, ma quando sono arrivati, sono state perse le sue tracce. La speranza è almeno quella di recuperare quello che hanno portato via”.