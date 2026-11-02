Ecomondo 2026, 41 aziende bergamasche alla fiera internazionale della transizione ecologica

Sono 41 i brand espositori della provincia di Bergamo che prenderanno parte a Ecomondo 2026, la manifestazione internazionale dedicata alla green economy e alla transizione ecologica in programma dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini. L’evento, giunto alla sua 29ª edizione e organizzato da Italian Exhibition Group, riunirà imprese, istituzioni, ricercatori e operatori del settore per fare il punto sulle trasformazioni ambientali e industriali in corso.

La presenza bergamasca sarà inserita in un contesto sempre più internazionale. Per l’edizione 2026 sono attesi oltre 1.800 brand espositori, con una crescita del 17% delle presenze estere rispetto all’anno precedente. Il quartiere fieristico occuperà circa 170 mila metri quadrati e 30 padiglioni, mentre più di mille buyer provenienti da Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Americhe parteciperanno agli incontri con le imprese.

Tra le novità dell’edizione figura il Messico, scelto per la prima volta come Paese ospite. Debutterà inoltre un nuovo spazio interamente dedicato al settore tessile, mentre il programma espositivo rafforzerà le aree dedicate alla gestione delle risorse, al ciclo dell’acqua, alla Blue Economy, alla bioeconomia e al monitoraggio ambientale.

Ampio spazio sarà riservato anche al confronto sulle politiche europee e sulle nuove tecnologie. Sono previsti oltre 70 tra eventi, conferenze e workshop, con approfondimenti sull’economia circolare, il packaging, il tessile sostenibile, il riciclo della carta, la gestione delle risorse idriche, l’adattamento al cambiamento climatico e la resilienza dei territori.

Nelle prime due giornate della manifestazione torneranno gli Stati Generali della Green Economy. Il 3 novembre è in programma la sessione di apertura dedicata ai fattori internazionali che stanno sostenendo la transizione ecologica in un quadro geopolitico complesso, durante la quale sarà presentata la Relazione sullo Stato della Green Economy 2026. Il giorno successivo l’attenzione si sposterà sulle prospettive della green economy nello scenario globale.