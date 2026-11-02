Consumo di suolo: tutelare il patrimonio agricolo per difendere la capacità produttiva del territorio

“Il nuovo rapporto ISPRA conferma che il consumo di suolo continua a rappresentare una minaccia per il patrimonio agricolo. Nella Bergamasca la perdita netta di circa 120 ettari nel 2025, sostanzialmente in linea con i 122 dell’anno precedente, dimostra che il fenomeno non accenna a ridimensionarsi in maniera significativa. Non possiamo considerare rassicurante una situazione nella quale ogni anno vengono sottratte nuove superfici a una risorsa che non è praticamente rinnovabile”: lo afferma il presidente di Confai Bergamo, aderente a CAI Agromec, Pietro Cattaneo, commentando i dati del nuovo rapporto ISPRA sul consumo di suolo.

Secondo Confai, il problema deve essere affrontato non soltanto in termini di tutela ambientale, ma anche considerando le conseguenze economiche e produttive delle trasformazioni territoriali. “Il suolo agricolo costituisce la base materiale su cui si articola l’attività delle imprese che operano nel settore primario – osserva Cattaneo –. La progressiva riduzione delle superfici coltivabili rischia di limitare drasticamente le possibilità di sviluppo delle aziende agricole, compromettendo la competitività delle filiere agroalimentari”.

La situazione lombarda conferma la necessità di una riflessione sulle politiche di governo del territorio. Il nuovo rapporto ISPRA segnala infatti un’accelerazione del consumo di suolo a livello regionale, in linea con un contesto nazionale che nel 2025 ha registrato oltre 102 chilometri quadrati di nuove superfici artificializzate. “La Lombardia è una delle principali regioni agricole e agroindustriali del Paese – sottolinea Enzo Cattaneo, segretario provinciale di Confai Bergamo –. Proprio per questo, la pressione esercitata dagli insediamenti urbani, industriali e infrastrutturali deve essere valutata anche alla luce del valore economico delle attività agricole presenti sul territorio. La perdita di suolo non incide soltanto sulle singole aziende, ma può condizionare l’organizzazione produttiva dell’intero comparto”.

In questa prospettiva Confai richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di privilegiare il recupero delle aree dismesse e la riqualificazione del patrimonio edilizio e industriale esistente, puntando con convinzione alla rigenerazione degli spazi già compromessi.