Confindustria Bergamo accompagna i ragazzi nella scelta delle superiori: coinvolti 1.300 studenti

Bergamo. Scegliere la scuola superiore è uno dei primi passaggi importanti nel percorso di crescita dei ragazzi, ma non sempre è facile capire quale strada intraprendere. Per accompagnare gli studenti di terza media e le loro famiglie in questa fase, Confindustria Bergamo ha promosso “Don’t Panic – Orienta Live Show”, un’iniziativa che nell’edizione 2026 ha raggiunto complessivamente 1.300 giovani.

Il progetto ha previsto un incontro nella mattinata di lunedì 2 novembre, nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, trasmesso anche in diretta streaming, e due webinar in programma martedì 3 novembre. A questi si è aggiunto un appuntamento a distanza dedicato ai genitori, che ha coinvolto circa 200 partecipanti.

L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al momento della scelta attraverso linguaggi e strumenti a loro familiari, ma anche offrire alle famiglie occasioni di confronto e informazioni utili per sostenere i figli. Il format, realizzato in collaborazione con Teatro Educativo, utilizza animazioni digitali e momenti di interazione con il pubblico per affrontare il tema dell’orientamento in modo dinamico e coinvolgente.

Durante gli incontri gli studenti sono stati invitati a riflettere sulle proprie caratteristiche personali, sulle attitudini e sulle passioni, tenendo conto anche delle opportunità professionali offerte dal territorio. Il messaggio è che la scelta della scuola superiore richiede attenzione e consapevolezza, ma non rappresenta una decisione irreversibile: nel corso della vita potranno infatti presentarsi nuove possibilità, con percorsi da aggiornare o modificare sulla base delle proprie esperienze e della maggiore conoscenza di sé.

“L’orientamento rappresenta un ambito strategico dell’impegno di Confindustria Bergamo nel rafforzare il raccordo tra il sistema educativo e il mondo delle imprese – sottolinea Silvana Pezzoli, vicepresidente dell’associazione con delega all’Education -. Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in una fase così importante significa fornire strumenti di conoscenza e occasioni di confronto che consentano di valutare con maggiore consapevolezza i diversi percorsi formativi”.