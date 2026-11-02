Il passaggio|
Confindustria Bergamo accompagna i ragazzi nella scelta delle superiori: coinvolti 1.300 studenti
Con “Don’t Panic – Orienta Live Show” l’associazione punta a supportare i ragazzi di terza media e le loro famiglie in una decisione importante per il futuro. Coinvolti anche 200 genitori
Bergamo. Scegliere la scuola superiore è uno dei primi passaggi importanti nel percorso di crescita dei ragazzi, ma non sempre è facile capire quale strada intraprendere. Per accompagnare gli studenti di terza media e le loro famiglie in questa fase, Confindustria Bergamo ha promosso “Don’t Panic – Orienta Live Show”, un’iniziativa che nell’edizione 2026 ha raggiunto complessivamente 1.300 giovani.
Il progetto ha previsto un incontro nella mattinata di lunedì 2 novembre, nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, trasmesso anche in diretta streaming, e due webinar in programma martedì 3 novembre. A questi si è aggiunto un appuntamento a distanza dedicato ai genitori, che ha coinvolto circa 200 partecipanti.
L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al momento della scelta attraverso linguaggi e strumenti a loro familiari, ma anche offrire alle famiglie occasioni di confronto e informazioni utili per sostenere i figli. Il format, realizzato in collaborazione con Teatro Educativo, utilizza animazioni digitali e momenti di interazione con il pubblico per affrontare il tema dell’orientamento in modo dinamico e coinvolgente.
Durante gli incontri gli studenti sono stati invitati a riflettere sulle proprie caratteristiche personali, sulle attitudini e sulle passioni, tenendo conto anche delle opportunità professionali offerte dal territorio. Il messaggio è che la scelta della scuola superiore richiede attenzione e consapevolezza, ma non rappresenta una decisione irreversibile: nel corso della vita potranno infatti presentarsi nuove possibilità, con percorsi da aggiornare o modificare sulla base delle proprie esperienze e della maggiore conoscenza di sé.
“L’orientamento rappresenta un ambito strategico dell’impegno di Confindustria Bergamo nel rafforzare il raccordo tra il sistema educativo e il mondo delle imprese – sottolinea Silvana Pezzoli, vicepresidente dell’associazione con delega all’Education -. Accompagnare i ragazzi e le loro famiglie in una fase così importante significa fornire strumenti di conoscenza e occasioni di confronto che consentano di valutare con maggiore consapevolezza i diversi percorsi formativi”.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Confindustria Bergamo per rafforzare il dialogo con il mondo dell’istruzione, dalla scuola primaria fino all’università, e favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dal sistema economico locale. “Una collaborazione strutturata tra scuola, famiglie e imprese è essenziale per sostenere le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro e promuovere lo sviluppo di un territorio capace di offrire opportunità di crescita e realizzazione”, conclude Pezzoli.