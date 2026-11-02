Buio pesto Atalanta: il Parma vince 3-0 alla New Balance Arena

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Bergamo. Buio pesto. L’Atalanta capitola nuovamente in casa anche di fronte al Parma, registrando la peggior partenza degli ultimi dodici anni: dai nove punti dopo dieci giornate della stagione 2014/15 agli undici in altrettanti match, due in meno anche della scorsa stagione con Ivan Juric. Il presente racconta di appena due vittorie e sei sconfitte nelle ultime dieci partite tra tutte le competizioni, ma soprattutto di una squadra senza idee, in confusione e che va giù alla prima difficoltà. Gli emiliani si sono presentati con un bottino di cinque punti e una sola vittoria in campionato, con un solo gol in trasferta, ma non hanno trovato difficoltà nel regolare con un rotondo 3-0 una Dea che sembra aver imboccato un tunnel la cui luce in fondo è un puntino molto, forse troppo lontano.

Le scelte

Più che di scelte, bisognerebbe parlare di formazione obbligata, visto che ci sono a disposizione soltanto tredici giocatori di movimento della prima squadra più Obric, ormai aggregato in pianta stabile. Le uniche alternative sono sulla trequarti, dove Sarri opta per lasciare in panchina Samardzic ed Elmas oltre a Kamaldeen, che ha i minuti evidentemente contingentati. Scalvini e Obric compongono la coppia centrale di difesa, Pasalic ed Ederson quella di centrocampo, Zalewski e Rowe occupano le corsie mentre De Ketelaere sostiene centralmente Krstovic, unico ‘nove’ disponibile con Scamacca infortunato. Dall’altra parte Gilardino punta sugli ex: capitan Delprato, bergamasco e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, e anche El Bilal Touré, riferimento offensivo insieme a Lontani.

L’Atalanta prova ad esorcizzare le difficoltà con un approccio deciso, di carattere e impeto prima che di raziocinio e tattica. Le soluzioni centrali di un ispiratissimo De Ketelaere tengono impegnato Daffara, sulla cui schiena corre un brivido quando al minuto 8 Krstovic mette in rete un pallone su un’azione comunque viziata dal fuorigioco di Zappacosta. Il tema della partita è lo stesso per tutta la prima mezz’ora, con la Dea affacciata costantemente nella metà campo avversaria alla ricerca di uno spiraglio giusto con l’iniziativa individuale prima che il movimento palla di squadra: non un caso che, tolte quelle del primo quarto d’ora, la miglior chance per sbloccare il match nasca da una palla inattiva che De Ketelaere da pochi passi mette misteriosamente fuori.

Il Parma ringrazia e al primo forcing offensivo (definizione molto generosa) trova dal nulla il gol del vantaggio: è Fabbian che su un corner dalla sinistra di Sierro incorna tutto solo, immotivatamente abbandonato dalla retroguardia nerazzurra. La reazione prima dell’intervallo si spegne con un mancino di Zalewski su cui Daffara si fa trovare pronto, mentre quella di inizio ripresa è disastrosa: dopo 80 secondi Zappacosta devia nella propria porta un cross dalla destra di El Bilal, rendendo ancora più in salita la serata, soprattutto dal punto di vista psicologico. La mazzata è nell’aria e arriva con un destro di Lontani con tanto di tunnel a Pasalic poco prima dell’ora di gioco.

La Curva Nord continua a sostenere la squadra, ma al momento delle sostituzioni di Ederson e Rowe piovono importanti fischi, mentre nei vari settori dello stadio qualcuno opta per tornarsene a casa. In campo la solfa non cambia: manovra avvolgente dell’Atalanta con qualche iniziativa individuale, ma il Parma fa paura ad ogni contropiede e non va lontano dal poker. La sensazione che rende il rettangolo verde è che le possibilità di riaprire la partita siano prossime allo zero. E anche se Pasalic ci va vicino scheggiando la traversa su un bel cross di Idele, unica nota positiva di una serata sciagurata, al fischio finale c’è poco o nulla da dire. E la reazione dello stadio è tutto dire: fischi e cori “meritiamo di più”, come dopo il 4-4 con il Frosinone. Undici punti dopo dieci partite e tredicesimo posto in classifica, con sedici gol fatti e venti subiti. I risultati parlano chiaro e le prestazioni negative non sembrano reggere l’alibi degli infortuni.

Atalanta-Parma 0-3

Marcatori: 41′ Fabbian, 47′ aut. Zappacosta, 58′ Lontani

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (75′ Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson (62′ Elmas); Zalewski (75′ Samardzic), De Ketelaere, Rowe (67′ Kamaldeen); Krstovic. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Levak. All. Sarri

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (46′ Ndiaye); Britschgi, Sierro (88′ Nicolussi Caviglia), Keita, Fabbian (74′ Frigan), Valeri; Touré (74′ Elphege), Lontani (67′ Ordonez). A disp. Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Cremaschi, Konaté, Almqvist, Diallo, Romero. All. Sarri

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: –

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 2′, st 3′

Spettatori: 20.947, incasso di € 413.236,34

Note: –

I gol

0-1 Fabbian (41′) – Un salvataggio di Zappacosta su un cross dalla destra genera un calcio d’angolo per il Parma dalla sinistra: Sierro calcia morbido con il destro al centro, la palla passa sul primo palo e in mezzo Fabbian è tutto solo al limite dell’area piccola per colpire di testa e trafiggere Carnesecchi.

0-2 aut. Zappacosta (47′) – Fabbian imbuca per El Bilal Touré che parte sul filo del fuorigioco sul lato destro del campo e crossa al centro dove Zappacosta, pressato da Lontani, cerca di spazzare deviando nella propria porta il gol del raddoppio gialloblù.