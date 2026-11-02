Borsa di studio da 25mila euro per la ricerca sulle malattie renali rare al Mario Negri

È stata consegnata nei giorni scorsi a Giorgio Martelli, medico nefrologo e ricercatore, una borsa di studio del valore di 25.000 euro donata dalla Fondazione Enpam 5×1000 (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri). Il finanziamento consentirà al dottor Giorgio Martelli di condurre attività di ricerca sulle malattie renali rare al Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri per l’anno 2027.

Giovane medico laureato all’Università di Parma, Giorgio Martelli ha conseguito la specializzazione in Nefrologia all’Università di Torino. Ha inoltre svolto attività clinica all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, concentrandosi sulla gestione dei bambini affetti da malattie renali rare e sulla ricerca nell’ambito della sindrome nefrosica e delle patologie glomerulari.

Il progetto sostenuto dalla Fondazione Enpam si propone di contribuire allo sviluppo della medicina di precisione nelle nefropatie mediate dal sistema del complemento, un meccanismo fondamentale della risposta immunitaria che, quando si attiva in modo anomalo, può provocare danni anche gravi ai reni e ad altri organi.

L’obiettivo è identificare biomarcatori in grado di misurare l’attività di questo tipo di malattie e di valutarne la risposta ai trattamenti farmacologici. Queste informazioni potranno aiutare i clinici a individuare le terapie più appropriate per ciascun paziente e a definirne meglio la durata, sulla base di dati scientifici e delle caratteristiche individuali della malattia.

“Questa ricerca rappresenta un passo importante verso una medicina sempre più personalizzata, capace di individuare le terapie più efficaci per ciascun paziente e di prevenire complicanze anche gravi. Investire nella ricerca significa anche promuovere cure più appropriate e sostenibili, evitando trattamenti non necessari – commenta Ariela Benigni, segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri e Coordinatore delle ricerche per le sedi di Bergamo e Ranica. Siamo quindi molto grati alla Fondazione Enpam perché è proprio attraverso il sostegno a progetti come questo che si contribuisce a trasformare i progressi scientifici in benefici concreti per i pazienti affetti da malattie rare”.