L'intervento|
Bolgare, rubava dai furgoni in sosta: denunciato dopo un’indagine lampo
Decisiva la collaborazione tra i Carabinieri di Grumello del Monte e la Polizia Locale. Recuperata gran parte della refurtiva grazie anche alle immagini della videosorveglianza
Si è conclusa nel giro di poche ore l’attività investigativa avviata dai Carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, in collaborazione con la Polizia Locale di Bolgare, in seguito ad alcuni furti e danneggiamenti ai danni di furgoni parcheggiati nel centro abitato.
I fatti risalgono a domenica 25 ottobre, quando alcuni veicoli commerciali in sosta sul territorio comunale sono stati presi di mira. A seguito degli episodi, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile.
Fondamentale si è rivelata la collaborazione tra i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia Locale, che, grazie anche all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale e privata, sono riusciti a ricostruire gli episodi e a risalire all’identità del soggetto, un cittadino residente a Bolgare.
Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, gli operatori hanno raggiunto l’uomo nella propria abitazione, dove hanno effettuato una perquisizione che ha consentito di rinvenire e recuperare gran parte degli oggetti sottratti durante i furti. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito all’Autorità giudiziaria, alla quale rimane a disposizione per i successivi adempimenti.
Un’operazione che rappresenta il risultato della proficua collaborazione tra forze dell’ordine, oltre che dell’importanza di sistemi di videosorveglianza efficienti presenti sul territorio, strumenti determinanti per fare rapidamente luce sugli episodi e consentire il recupero di gran parte della refurtiva.