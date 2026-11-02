Bolgare, rubava dai furgoni in sosta: denunciato dopo un’indagine lampo

Si è conclusa nel giro di poche ore l’attività investigativa avviata dai Carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, in collaborazione con la Polizia Locale di Bolgare, in seguito ad alcuni furti e danneggiamenti ai danni di furgoni parcheggiati nel centro abitato.

I fatti risalgono a domenica 25 ottobre, quando alcuni veicoli commerciali in sosta sul territorio comunale sono stati presi di mira. A seguito degli episodi, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile.

Fondamentale si è rivelata la collaborazione tra i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia Locale, che, grazie anche all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale e privata, sono riusciti a ricostruire gli episodi e a risalire all’identità del soggetto, un cittadino residente a Bolgare.