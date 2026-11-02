Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: Sarri sceglie Zalewski e Rowe sulle corsie

Nel 4-2-3-1 ci sono Zalewski e Rowe sulle corsie offensive, con Elmas e Samardzic inizialmente in panchina. Confermato De Ketelaere alle spalle di Krstovic, unica punta, mentre in difesa con Scalvini c’è ancora il 2006 Obric. Zappacosta e Bernasconi terzini, Pasalic ed Ederson cerniera mediana.