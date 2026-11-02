Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: Sarri sceglie Zalewski e Rowe sulle corsie
Scelte obbligate in tutti gli altri reparti, in panchina Samardzic ed Elmas. Parma con il 3-5-2 con l’ex El Bilal Touré in avanti
Pochissima possibilità di scelta per Maurizio Sarri che nell’undici per Atalanta-Parma conferma gran parte della formazione scesa in campo a Firenze, dovendo fare i conti con dieci assenze complessive: Scamacca, Raspadori, Gaetano, Kessie, Bellanova, Hien, Kossounou, Kristensen, Kolasinac e Pompei.
Nel 4-2-3-1 ci sono Zalewski e Rowe sulle corsie offensive, con Elmas e Samardzic inizialmente in panchina. Confermato De Ketelaere alle spalle di Krstovic, unica punta, mentre in difesa con Scalvini c’è ancora il 2006 Obric. Zappacosta e Bernasconi terzini, Pasalic ed Ederson cerniera mediana.
Il Parma di Alberto Gilardino si schiera con il 3-5-2 puntando in attacco su El Bilal Touré, grande ex di giornata. In difesa capitan Delprato, cresciuto nel vivaio nerazzurro.
Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri
A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Levak, Samardzic, Elmas, Kamaldeen
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Sierro, Keita, Fabbian, Valeri; Touré, Lontani. All. Gilardino
A disp. Corvi, Ghidotti, Diego Carlos, Carboni, Ndiaye, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Cremaschi, Konaté, Almqvist, Diallo, Elphege, Frigan, Romero
Fonte: Atalanta su Arena Rete