Atalanta in piena emergenza col Parma ma con un solo imperativo: vincere per dare ossigeno alla classifica

Bergamo. Tocca all’Atalanta far calare il sipario sulla decima giornata di Serie A. I nerazzurri, infatti, ospitano il Parma nel monday night del campionato con un unico grande obiettivo: tornare a vincere per ritrovate fiducia, morale e inevitabilmente per dare una boccata d’ossigeno ad una classifica non propriamente in linea con le aspettative.

La Dea non vince in casa proprio dall’ultimo match giocato di lunedì alla New Balance Arena contro il Venezia: era lo scorso 12 ottobre.

Da quel momento, in campionato, sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Bilancio appesantito dal ko di Conference contro l’Ajax. In altre parole, un momento tutt’altro che semplice per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a concretizzare i primi e concreti segnali di reazione già a partire da confronto coi ducali.

Emergenza infinita

La formazione orobica, tuttavia, si presenta all’appuntamento con la squadr allenata da Alberto Gilardino alle prese con una situazione di emergenza che appare inarrestabile.

Rispetto all’ultima gara contro la Fiorentina, infatti, Sarri non recupera nessuno e anche contro i ducali potrà contare su un numero contingentato di opzioni.

La lista degli assenti, del resto, è in costante aggiornamento: gli ultimi in ordine cronologico sono infatti Kristensen e Gaetano, i quali sono andati ad aggiungersi ad un gruppetto di calciatori che comprende Bellanova, Hien, Kolasinac, Kessié Pompei, Raspadori e Scamacca. Un’ecatombe

Le scelte

Scelte pressoché obbligate e opzioni ridotte al minimo per Maurizio Sarri. In difesa, infatti, toccherà nuovamente all’accoppiata Scalvini-Obric, a protezione di Carnesecchi, con Zappacosta e Bernasconi che, di fatto, sono le uniche opzioni sui sui binari di destra e di sinistra.

Nel 4-2-3-1 di Sarri, dove mancherá anche Gaetano, sarà Pasalic ad affiancare Ederson in mediana. In avanti Krstovic guiderà, come da copione, il reparto d’attacco, sorretto dal tridente formato da Zalewski, De Ketelaere e Rowe, con l’inglese in leggero vantaggio su Elmas che potrebbe essere invece un’arma a gara in corso.

Atalanta-Parma, le probabili formazioni

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

A disp. Sportiello, Sonzogni, Idele, Plaia, Samardzic, Elmas, Kamaldeen

Ballottaggi: Rowe 55%-Elmas 45%

Indisponibili: Bellanova, Gaetano, Hien, Kolasinac, Kessié, Kristensen, Pompei, Raspadori, Scamacca | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Romero.

A disp. Corvi, Ghidotti, Drobnic, Carboni, Ndiaye, Ordonez, Fabbian, Cremaschi, Konaté, Nicolussi Caviglia, Almqvist, Diallo, Lontani, Elphege, Frigan

Ballottaggi: Diego Carlos 55%-Drobnic 45%, Romero 60%-Lontan 40%

Indisponibili: nessuno | Squalificati: nessuno | Diffidati: nessuno

Come stanno gli avversari

Momento estremamente delicato il Parma, che ha perso tre delle ultime quattro partite, e che in campionato naviga in acque molto pericolose avendo vinto solamente una partita, contro il Genoa, lo scorso 20 settembre.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia è intervenuto Alberto Gilardino: “”Andiamo ad affrontare una squadra con grandi individualità. Hanno cambiato guida tecnica e modo di pensare e lavorare rispetto agli ultimi anni. Incontrare l’Atalanta rappresenta sempre una gara di grande difficoltà, ma noi siamo pronti. Abbiamo l’ambizione di fare la partita di quelle giuste: con attenzione e coraggio, sicuramente anche con grande energia, quella che vogliamo portare in campo”.

L’arbitro

Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena l’arbitro di Atalanta-Parma. I suoi assistenti saranno Paolo Laudato di Taranto e Giovanni Boato di Padova, il IV ufficiale sarà Giuseppe Collu di Cagliari, Al VAR ci sarà Alessandro Prontera di Bologna, con Francesco Meraviglia di Prato in qualità di AVAR.

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