Atalanta, Gaetano e Kristensen tornano dopo la sosta. Per Atalanta-Parma solo 19 convocati

Foto Andrei Eduard Huiala

Sono soltanto 19 i convocati di Maurizio Sarri per Atalanta-Parma dopo la rifinitura di lunedì 2 novembre a Zingonia, in vista della partita in programma alle 20:45. Nessuno degli indisponibili ha recuperato, quindi sono in totale 10 i giocatori che non saranno a disposizione del tecnico toscano.

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Gli ultimi ad aggiungersi all’elenco sono stati Thomas Kristensen e Gianluca Gaetano, che si sono fermati durante la partita contro la Fiorentina di giovedì e in mattinata si sono sottoposti agli accertamenti diagnostico strumentali. Per entrambi il rientro sarà dopo la sosta per le nazionali di novembre, visto che il centrocampista ha una distrazione di medio grado ai muscoli adduttori della coscia destra, mentre il difensore danese deve fare i conti con una distrazione di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra per il difensore danese. Tra i due, l’ex Cagliari avrà certamente tempi più lunghi.

Saranno assenti Raspadori, Scamacca, Kolašinac e Kessie, che hanno effettuato palestra e lavoro individuale in campo; Gaetano, Bellanova e Kristensen che hanno effettuato terapie; Kossounou, Hien e Pompei che avevano in programma terapie e lavoro in palestra. Tra i 19 convocati di Sarri ci sono diversi elementi dell’Under 23: Idele e Plaia in difesa oltre ad Obric, ma anche Levak a centrocampo. Il centrocampista croato, classe 2006, aveva brillato durante le amichevoli estive. C’è poi il portiere Sonzogni, della Primavera, ormai stabilmente come terzo.

Atalanta-Parma, i convocati

Portieri : Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello

: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello Difensori : Bernasconi, Idele, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta

: Bernasconi, Idele, Obric, Plaia, Scalvini, Zappacosta Centrocampisti : Ederson, Elmas, Levak, Pasalic, Samardzic, Zalewski

: Ederson, Elmas, Levak, Pasalic, Samardzic, Zalewski Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Kamaldeen