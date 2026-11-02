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Al cinema in settimana: da “Un tranquillo funerale di famiglia” a “Street Fighter”

2 novembre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Al cinema in settimana: da “Un tranquillo funerale di famiglia” a “Street Fighter”
Street fighter - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Clayface”, “It Ends”, “Ragione e sentimento”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Ice Cream Man”, “L’estranea”, “Mammina”, “Primetime”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Street Fighter” e “Un tranquillo funerale di famiglia”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

 

Street fighter – Foto film Uci