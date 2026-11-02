Il cartellone|
Al cinema in settimana: da “Un tranquillo funerale di famiglia” a “Street Fighter”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Clayface”, “It Ends”, “Ragione e sentimento”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Ice Cream Man”, “L’estranea”, “Mammina”, “Primetime”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Street Fighter” e “Un tranquillo funerale di famiglia”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
Street fighter – Foto film Uci