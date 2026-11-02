Al cinema in settimana: da “Un tranquillo funerale di famiglia” a “Street Fighter”

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Clayface”, “It Ends”, “Ragione e sentimento”, “Dio ride”, “Heart of the Beast”, “Ice Cream Man”, “L’estranea”, “Mammina”, “Primetime”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Street Fighter” e “Un tranquillo funerale di famiglia”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.