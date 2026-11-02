Accoltellato con sette fendenti a Martinengo: c’è un fermo per tentato omicidio

Martinengo. È stato rintracciato e sottoposto a fermo il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nella tarda serata di sabato 31 ottobre a Martinengo. Si tratta di un 26enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentato omicidio ai danni di un connazionale di 40 anni.

L’uomo è stato individuato dai carabinieri della stazione di Martinengo intorno alle 20 di domenica 1° novembre, al termine di alcune ore di ricerche. Si trovava nell’area rurale tra Martinengo e Ghisalba e aveva ancora indosso gli abiti con tracce di sangue, ritenute riconducibili all’aggressione.

I fatti risalgono alla sera di Halloween. Intorno alle 22.30, in via Derusco, nella zona nord del paese, il quarantenne era stato raggiunto in strada dal suo aggressore che, per cause ancora in corso di accertamento, lo aveva colpito con un’arma da taglio al torace. Sette i fendenti inferti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri. Il ferito era stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove si trova tuttora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.