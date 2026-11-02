Dal 5 al 9 novembre|
A4 Milano-Brescia, chiusure notturne alla stazione di Seriate
Interventi di manutenzione in programma tra il 5 e il 9 novembre: previste limitazioni all’entrata e all’uscita. Gli automobilisti potranno utilizzare gli svincoli di Bergamo e Grumello
Nuove chiusure notturne in programma sulla A4 Milano-Brescia. Per consentire lavori di manutenzione ai giunti di dilatazione, la stazione di Seriate resterà temporaneamente chiusa sia in entrata sia in uscita in alcune fasce orarie.
Il provvedimento scatterà nelle notti di giovedì 5 e venerdì 6 novembre, dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Una terza chiusura è inoltre prevista dalle 22 di domenica 8 novembre fino alle 5 di lunedì 9 novembre.
Durante gli orari di chiusura, agli automobilisti viene consigliato di utilizzare in alternativa le stazioni di Bergamo o di Grumello.