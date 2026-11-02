A Palazzago una giornata in sostegno dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

Una sfilata di moda per bambine e bambini accompagnata da lotteria e apericena: obiettivo raccogliere fondi per la ricerca scientifica

In provincia di Bergamo, riflettori accesi sulla ricerca scientifica volta a contrastare il neuroblastoma, tumore raro prevalentemente pediatrico. Il 15 novembre, nell’Area feste di Palazzago in via Annunciata 30, dalle 15, appuntamento con “Dona il tuo tempo. Regala la cura”, sfilata di moda per bambine e bambini accompagnata da lotteria e apericena: il tutto a sostegno della ricerca scientifica promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

L’evento, a cui si partecipa su prenotazione da effettuare entro il 5 novembre, è organizzato ormai da cinque edizioni da Silvia Cisana e Roberta Rota. Quest’ultima è la mamma di una bambina curata per un neuroblastoma che le è stato diagnosticato ai suoi ventuno giorni di vita. Oggi, dopo un percorso in salita, tra una chemio e l’altra al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, la bambina sta bene e da due anni è libera dai controlli periodici fatti come da protocollo.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, saranno protagonisti della sfilata di moda “BabyBirbe” con abiti che si potranno acquistare o noleggiare per aiutare la ricerca promossa dall’associazione. Di più, sempre con questa finalità solidale, una lotteria e, dalle 19, l’apericena. Prevista la partecipazione di Jessica Grasso, direttore operativo dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che interverrà su finalità e linee di azione dell’ente.

Roberta Rota si è avvicinata all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma diversi anni fa, al momento della diagnosi di neuroblastoma che ha riguardato sua figlia, oggi libera dal tumore. Da quel momento il suo impegno per sostenere la ricerca scientifica con iniziative come, ad esempio, quella del 15 novembre prossimo e promuovendo nel territorio le campagne solidali di Natale e Pasqua lanciate ogni anno dall’associazione.

“Appena i medici hanno pronunciato la parola ‘neuroblastoma’, ho iniziato a fare ricerche online e così – racconta mamma Roberta – sono venuta a conoscenza dell’associazione, a cui siamo grati e che continueremo a sostenere per donare un futuro ai bambini e alle famiglie che devono affrontare questa malattia. Perché tutti insieme possiamo fare grandi cose”.

Per saperne di più sull’evento del 15 novembre e per parteciparvi su prenotazione, telefonare al numero 347-9903992 di Silvia Cisana oppure al numero 347-3967403 di Roberta Rota.

Il neuroblastoma

Il neuroblastoma è un tumore pediatrico solido ed extra-cranico (che, cioè, si sviluppa fuori dal cranio) e si osserva soprattutto in età prescolare. Si tratta di un tumore raro in termini assoluti, ma resta un’urgenza per la clinica e per la ricerca se si pensa, ad esempio, che ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 130-140 nuovi casi di neuroblastoma. Di più: la rarità del tumore rende più difficili gli investimenti industriali del farmaco. Da qui la maggiore importanza della solidarietà e delle associazioni del Terzo Settore a sostegno della ricerca scientifica.

Si è dunque di fronte a una grande sfida per la vita. Basti pensare che, ad esempio, la categoria dei neuroblastomi ad alto rischio è caratterizzata da un tasso di sopravvivenza a lungo termine ancora inferiore al 40%.

L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

L’associazione è nata nel 1993 con sede legale all’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova. Dal 1996, è presieduta da Sara Costa, socia fondatrice e mamma di Luca, bambino non sopravvissuto al neuroblastoma.

L’ente promuove progetti di ricerca sul neuroblastoma e sui tumori cerebrali pediatrici: studi selezionati e sostenuti dal suo ramo scientifico, la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, nata nel 1998 sempre con sede legale al “Gaslini” di Genova.