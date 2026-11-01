Valgoglio, ritrovato senza vita Elio Speziale: il 69enne era disperso da cinque giorni

Elio Speziale

Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 1° novembre nella zona della Val Trappola, tra i territori di Valgoglio e Gromo

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Elio Speziale, il 69enne bergamasco scomparso da martedì scorso sulle montagne dell’alta Val Seriana. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 1° novembre nella zona della Val Trappola, tra i territori di Valgoglio e Gromo. L’uomo era partito da casa martedì mattina a bordo della sua Vespa, successivamente individuata a Valgoglio, nei pressi della centrale Enel. Da quel punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe imboccato il sentiero che conduce al rifugio Gianpace, inoltrandosi nella zona montana.

Il ritrovamento è avvenuto in un’area particolarmente impervia della Val Trappola, raggiungibile proprio attraverso i percorsi che partono dal rifugio. Stando alla ricostruzione dei soccorritori, durante il rientro Speziale potrebbe aver imboccato un sentiero più ripido e accidentato. Il corpo è stato individuato ai piedi di una falesia. Per cinque giorni le ricerche erano proseguite senza sosta, coinvolgendo circa un centinaio di persone tra soccorritori, specialisti e volontari. Le squadre erano state suddivise in diversi gruppi e impegnate a battere un territorio vasto, caratterizzato da sentieri difficili e zone particolarmente impervie.

Un elemento importante nelle operazioni era stato l’ultimo segnale registrato dal cellulare dell’uomo: alle 2.10 della notte tra martedì e mercoledì, il telefono risultava localizzato nel territorio di Gromo, in alta quota. Nel frattempo, i familiari avevano continuato a tentare inutilmente di mettersi in contatto con lui, vivendo giorni di grande apprensione. Dopo il ritrovamento, la salma è stata trasferita temporaneamente nella camera mortuaria del cimitero di Valgoglio, in attesa delle successive disposizioni per il funerale.