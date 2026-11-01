Il dramma|
Valgoglio, ritrovato senza vita Elio Speziale: il 69enne era disperso da cinque giorni
Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 1° novembre nella zona della Val Trappola, tra i territori di Valgoglio e Gromo
Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Elio Speziale, il 69enne bergamasco scomparso da martedì scorso sulle montagne dell’alta Val Seriana. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica 1° novembre nella zona della Val Trappola, tra i territori di Valgoglio e Gromo. L’uomo era partito da casa martedì mattina a bordo della sua Vespa, successivamente individuata a Valgoglio, nei pressi della centrale Enel. Da quel punto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe imboccato il sentiero che conduce al rifugio Gianpace, inoltrandosi nella zona montana.
Il ritrovamento è avvenuto in un’area particolarmente impervia della Val Trappola, raggiungibile proprio attraverso i percorsi che partono dal rifugio. Stando alla ricostruzione dei soccorritori, durante il rientro Speziale potrebbe aver imboccato un sentiero più ripido e accidentato. Il corpo è stato individuato ai piedi di una falesia. Per cinque giorni le ricerche erano proseguite senza sosta, coinvolgendo circa un centinaio di persone tra soccorritori, specialisti e volontari. Le squadre erano state suddivise in diversi gruppi e impegnate a battere un territorio vasto, caratterizzato da sentieri difficili e zone particolarmente impervie.
Un elemento importante nelle operazioni era stato l’ultimo segnale registrato dal cellulare dell’uomo: alle 2.10 della notte tra martedì e mercoledì, il telefono risultava localizzato nel territorio di Gromo, in alta quota. Nel frattempo, i familiari avevano continuato a tentare inutilmente di mettersi in contatto con lui, vivendo giorni di grande apprensione. Dopo il ritrovamento, la salma è stata trasferita temporaneamente nella camera mortuaria del cimitero di Valgoglio, in attesa delle successive disposizioni per il funerale.
Determinante l’intervento deili elicotteri, delle squadre del Soccorso alpino, della Protezione civile, dei Carabinieri e degli Alpini che hanno provveduto a rifocillare i volontari. Si chiude così, con un epilogo doloroso, una lunga ricerca che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, comunità locali e quanti si erano mobilitati nella speranza di ritrovare Elio Speziale.