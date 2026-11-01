Tutti i santi

Le beatitudini non sono la felicità paradossale di un esaltato religioso, ma sono quel sogno di gioia che abbiamo nel cuore, che il creatore ci ha messo dentro

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12a)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:

«Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto,

perché saranno consolati.

Beati i miti,

perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Così è incominciato il gran rumore che Gesù ha fatto duemila anni fa: si è seduto, ha guardato in faccia quell’umanità che lo circondava, e ha saputo intercettare i sogni più reali e più nascosti che stavano in quei cuori. Non è forse un caso che la prima parola che esce dalla sua bocca in un discorso pubblico è “beati”. C’è un uomo sulla terra che non desideri la felicità? Sant’Agostino diceva: «Non è la felicità che tutti vogliono? Non c’è assolutamente nessuno che non la desideri. E dove l’hanno conosciuta per cercarla così? Dove l’hanno vista per innamorarsene?». Quando Gesù si mette a parlare di Dio, lo fa iniziando proprio dal bisogno più arcaico che c’è nel cuore umano, da quel desiderio insopprimibile e allo stesso tempo quasi senza volto, sempre da precisare, che abita il cuore dell’uomo: l’anelito ad essere beati, felici. Ogni più piccolo movimento del nostro cuore, ogni decisione, ogni speranza, ogni passo che facciamo grondano sete di felicità.

Può far paura la voglia di felicità. Non mancano proposte religiose, che spacciano un buddhismo “low cost”, in cui l’assioma di fondo suona più o meno così: «Se hai dei desideri rischi le fregature perché magari non li realizzi e sarai infelice. Soluzione? Smetti di desiderare!». Ci sono anche versioni molto più volgari di questa ricerca di un interruttore per spegnere la voglia di felicità. Quella che va più di moda si chiama “sballo”: se arrivi fino a un certo livello di stordimento, può essere che non senti più quell’insaziabile desiderio di felicità che ci portiamo dentro, e lo scambi per un momento di euforia, magari musicalmente, alcoolicamente, chimicamente o sessualmente indotto. La forma più in uso oggi di annebbiamento della sete di felicità è quella offerta dall’ideale borghese di vita: il bambino diventa adolescente, gli sono concessi alcuni eccessi, poi mette la testa apposto, si diploma, si laurea, trova un più o meno lavoro, paga il mutuo, si sposa, mette al mondo dei bimbi, poi va in pensione con i nipotini, poi muore. Peccato che stiamo assistendo in diretta al disfarsi della famiglia borghese e dell’economia borghese.

Gesù azzarda qualcos’altro: prospetta strade di felicità affascinanti ed impegnative. Attenzione! Spesso leggiamo il racconto delle beatitudini come un discorso paradossale, nel senso che lo leggiamo come delle “sparate” di Gesù, degli eccessi fatti per provocare. Ma se invece Gesù non stesse “sparando”? Se invece stesse riattivando quei sogni di felicità che da sempre ci portiamo nel cuore, solo che troppo poco spesso abbiamo il coraggio di frequentare?

Partiamo dalla prima beatitudine: “Beati i poveri in spirito”. Spesso la leggiamo come un «diventa un poveraccio, come san Francesco, e vedrai che Dio ti manderà in paradiso». Se quel Dio che ti ha creato non ti stesse chiedendo una mattata, ma ti stesse svelando il segreto della felicità che da sempre hai nel cuore? Chi è il povero in spirito? Sostanzialmente è colui che rinuncia ad essere felice da solo. È colui che sa che le cose più preziose sono quelle che riceve in dono. Quando ci innamoriamo diventiamo tutti poveri in spirito, perché la nostra felicità dipende dal consenso dell’altra persona. Ma non è meraviglioso questo? Non è il vero segreto della felicità?

Poniamo un altro esempio: “Beati quelli che sono nel pianto”. Gesù non sta somministrando l’oppio dei popoli, per cui se hai sufficientemente sofferto su questa terra, forse andrai in paradiso. Hai mai piano per amore? Hai mai sofferto per una cosa che ritieni importante? Hai mai stretto i denti per raggiungere una meta impegnativa? E non eri forse felice? Non è felice chi non piange, ma chi trova un motivo per cui valga anche la pena versare le proprie lacrime.

Beati i miti… chi sono? Sono coloro che rinunciano ad essere felici facendo pagare ad altri il prezzo della loro felicità. Non è più bello essere felici insieme? Allora forse non è poi così male l’idea del mite come di un uomo felice. Le beatitudini non sono la felicità paradossale di un esaltato religioso, ma sono quel sogno di gioia che abbiamo nel cuore, che il creatore ci ha messo dentro, e che il Figlio è venuto a riattivare.