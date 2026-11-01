Susanna Cenati, da Bergamo ai mondiali in Corea: un percorso di resilienza e determinazione

La climber bergamasca, 34 anni, ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche e ha gareggiato con le migliori atlete internazionali nella finale di Gunsan, in Corea del Sud.

Bergamo. “Tanto non ci arrivo”. Quando il marito Andrea le ha chiesto se le finali delle gare in Corea del Sud sarebbero state trasmesse in streaming, Susanna Cenati ha risposto così, senza immaginare che di lì a poco sarebbe stata proprio lei una delle protagoniste. Venerdì 30 ottobre la climber bergamasca, 34 anni, ha disputato la finale della tappa di Gunsan della World Climbing Para Series, confrontandosi con alcune delle migliori atlete a livello internazionale della categoria AU2. Un traguardo che fino a poco tempo prima sembrava lontano e che è diventato realtà grazie a un percorso fatto di allenamento, determinazione, resilienza nei momenti difficili e una nuova consapevolezza.

La sua storia

Nata priva dell’avambraccio sinistro, Susanna racconta questa caratteristica senza definirla un limite: “Per me è la normalità”. Nella sua vita lo sport c’è sempre stato: dai 6 ai 26 anni pratica danza, poi inizia a frequentare la montagna insieme al marito con pratiche quali il trekking, l’arrampicata, lo sci alpinismo. Durante le escursioni osserva gli arrampicatori sulle pareti: da lì ha origine la voglia di provare, cominciando in una palestra indoor.

Agli inizi, c’è anche una componente di sfida: “L’arrampicata – afferma – mi affascinava perché nessuno si aspettava che potessi fare uno sport in cui le mani sono fondamentali, ma con me funziona così: più una persona mi dice che non posso fare una cosa, più mi ostino nel cercare di farla”. Dalla palestra allora passa alla Falesia, accompagnata dagli amici e dalla scuola Cai, fino a sentire il desiderio di approfondire la tecnica. Qui avviene un passaggio decisivo della sua storia: l’incontro con Lucia Capovilla, atleta di riferimento del paraclimbing, conosciuta attraverso Instagram. Anche lei, come Susanna, è nata senza un avambraccio e le dà un spinta incredibile nell’incoraggiarla a mettersi alla prova.

Dopo aver partecipato a un open day della squadra nazionale ad Arco, Susanna si avvicina sempre più al mondo agonistico. La gravidanza e la nascita della figlia Celeste, oggi tre anni, interrompe temporaneamente il suo percorso. La ripartenza arriva nel 2024, quando decide di tornare ad allenarsi con l’obiettivo di partecipare alle gare. In quel momento incontra la sua attuale allenatrice, Diana Giardini, e nel 2025 affronta la sua prima stagione agonistica, nella categoria AU2, riservata alle atlete con amputazione dell’arto superiore sotto il gomito. Le aspettative sono molto alte, forse troppo: “Pensavo di arrivare sul podio, ma non è andata così. Guardandomi indietro, devo ammettere che non potevo pretendere di raggiungerlo subito”.

Nel 2026 i risultati migliorano a vista d’occhio: Susanna conquista il secondo posto in una tappa di Coppa Italia, per poi chiudere al terzo nella classifica finale. Un andamento non sempre vissuto con serenità, dato l’obiettivo costante di mantenere la seconda posizione e qualche momento di pressione. Nel frattempo, però, arriva una prima importante convocazione: dopo le gare di inizio stagione, Cristina Cascone, direttrice tecnica Paraclimbing della Fasi (Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana), le comunica che la nazionale vorrebbe portarla a una tappa della Coppa del Mondo a giugno, ad Innsbruck. La prima esperienza internazionale è positiva: Susanna non si qualifica per la finale, ma torna a casa più che entusiasta: “non mi aspettavo di certo di arrivare in finale in questa prima esperienza e sono tornata a casa contentissima. È un’esperienza completamente diversa dalla Coppa Italia: c’è tantissimo pubblico, musica, tifo. Per la prima volta mi sono sentita un’atleta che gareggia per rappresentare il proprio Paese”. Più difficile, invece, la successiva tappa di Laval, in Francia. Le qualifiche non vanno bene e l’ansia prende il sopravvento: Susanna tocca circa una dozzina di prese in un un percorso che ne prevede una quarantina.

“Sono rimasta molto male, quasi non volevo più scalare”, ricorda. A farle cambiare prospettiva sono le parole di Cascone, che le ricorda quanto fosse presto per pretendere risultati importanti: era soltanto il secondo mondiale e stava ancora facendo esperienza. In quel periodo Susanna capisce di dover lavorare non soltanto sulla preparazione fisica e tecnica, ma anche sulla gestione delle proprie emozioni. Parla allora con il marito Andrea, il suo primo sostenitore da sempre in ogni sua iniziativa, e intraprende un percorso con una psicologa dello sport, Daphne Oliveti, conosciuta grazie ai consigli di Capovilla. Un lavoro dà i suoi frutti ai Campionati italiani di fine settembre, dove Susanna conquista il secondo posto. “Sono riuscita a controllare l’ansia – ricorda -, a leggere bene le vie e soprattutto a non pensare al podio. Mi sono concentrata soltanto sullo scalare e sul divertirmi”.

Il presente ai Mondiali

È con questo atteggiamento che Susanna è partita per la trasferta asiatica, che dopo Gunsan proseguirà a Fukuoka, in Giappone, il 5 e 6 novembre. Era stanca dopo i Campionati italiani e non si aspettava grandi risultati. In Corea, invece, le qualifiche sono andate molto bene: ha ottenuto il quarto posto, conquistando l’accesso alla finale. “Quando l’ho scoperto non ci credevo, ero al settimo cielo”.

Venerdì 30 ottobre si è trovata così a gareggiare accanto a tre atlete di altissimo livello: la connazionale Lucia Capovilla, l’americana Maureen Beck e la francese Solenne Piret. La tensione si è fatta sentire soprattutto al momento della presentazione davanti al pubblico, ma il supporto del mental coach Luca Montanari e della squadra l’hanno aiutata a ritrovare la concentrazione. “Sono riuscita a scalare abbastanza tranquilla e a godermi una finale molto appassionante, con il tifo del pubblico e dei compagni”.

Il podio è sfumato per pochissimo. Susanna ha ottenuto in finale lo stesso punteggio di Capovilla, ma la connazionale ha avuto la precedenza grazie al miglior risultato ottenuto nelle qualifiche, dove era arrivata seconda contro il quarto posto della bergamasca. “Mi è dispiaciuto non salire sul podio, ma sono molto contenta di come ho gestito la gara e di quanto tecnici e compagni mi sono stati vicini. È stato bello anche condividere la finale con Lucia: ci siamo dette quanto fosse bello essere arrivate fin lì insieme”.

Ora lo sguardo è già rivolto al Giappone. La tappa di Fukuoka sarà l’ultimo appuntamento orientale del circuito 2026, in una stagione che rappresenta un primo avvicinamento al percorso di qualificazione per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Per Susanna, però, la trasferta ha già lasciato qualcosa di prezioso: “Quello che mi porto in Giappone è la consapevolezza che arrivare in finale non è un sogno, ma una possibilità reale. I sacrifici miei, della mia famiglia e dei miei allenatori, insieme all’impegno che mettiamo negli allenamenti, stanno dando i loro frutti. Significa che siamo sulla strada giusta. Spero che questi siano i primi risultati di tanti”.