Sarri: “I dati fisici sono tra i migliori. Infortuni? Le situazioni sono diverse, lavoriamo per cercare una strada”

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In emergenza di punti e con il bisogno di fare risultati, l’Atalanta si affaccia al match casalingo contro il Parma nel posticipo del lunedì sera della giornata di Serie A alla ricerca di una vittoria in casa dopo il 4-4 contro il Frosinone della scorsa settimana, conclusa con i fischi del pubblico nerazzurro che ora si aspetta una reazione. Maurizio Sarri ha presentato la sfida alla vigilia.

Atalanta-Parma, la conferenza stampa di Sarri

L’obiettivo – “Stiamo provando a costruire le basi del nuovo ciclo, sappiamo che non è semplice ripartire dopo gli anni scorsi. Le vicissitudini l’hanno complicata ancora, ma l’obiettivo primario è costruire un ciclo nella speranza che sia altrettanto importante”.

La condizione fisica – “La squadra che ho allenato che correva meno è il Chelsea: le accelerazioni danno un senso di ritmo superiore, ma il volume come quantità di corsa è più alto, la qualità fa la differenza. Negli ultimi anni abbiamo fatto numeri di altissimo livello, contro il Frosinone il tempo effettivo è stato di 41 minuti, noi abbiamo una media di 59, ma i numeri fisici son gli stessi. Nelle ultime 4-5 giornate siamo sempre tra i top. Questo non è un problema per noi ad ora”.

I rientri degli infortunati – “Spero di ritrovare qualcuno prima della sosta, abbiamo 3 partite in 6 giorni e spero che a Monza ci siano già 2-3 ritorni. Stiamo valutando i motivi degli infortuni, la stragrande maggioranza è avvenuta 10-15 giorni dopo le nazionali. Stiamo valutando un lavoro diverso dopo la prossima pausa, il calendario non ci aiuta. Le situazioni sono tutte diverse e non c’è una linea d’incontro”.

Samardzic da regista – “A tre lo posso vedere, a due è già più difficile. Lazar è un giocatore tecnico su cui conto, nelle ultime due non ha giocato ma è stato relativo alla partita. A Firenze sarebbe entrato se fossimo state in vantaggio, ho pensato di poterla vincere quindi ho messo Sulemana”.

L’equilibrio da trovare – “Con il Frosinone ci sono stati spazi molto aperti ed è uno dei punti, la squadra deve essere più corta e compatta seguendo la palla, aprendosi meno in fase di costruzione. Ci facciamo mettere in area con troppa facilità, dovremmo fare una fase difensiva più alta. Dobbiamo sistemare tanto, ma dietro è stato stravolto un reparto, con tanti giocatori inseriti che avevano fatto pochi allenamenti”.

La compattezza – “Non esistono problemi di questo tipo, c’è una società forte. Il pubblico ha fischiato a fine partita per la delusione di una vittoria mancata, ma ci ha dato una mano per 95 minuti. Ora abbiamo due gare vicine in casa, la nostra gente ci darà un grande apporto”.

Il Parma – “Tra quelle di bassa classifica ha perso meno gare e ha la peggior difesa, sarà una lotta. Sa chiudersi in blocco basso, ha concretizzato poco per ora, ma sa ripartire molto bene. Dobbiamo restare lucidi e umili, le difficoltà non devono coglierci impreparati. La sqaudra è tosta, lotta e reagisce”.

Scalvini – “Aveva 20 minuti di autonomia ed è entrato in campo al 4′, quindi…”.