Rugby Bergamo ko all’ultima azione: Rovato vince 17-15 allo Sghirlanzoni

Bergamo. L’ultima azione è fatale alla prima squadra del Rugby Bergamo 1950, battuta in casa allo Sghirlanzoni, davanti a un pubblico vicino ai mille spettatori nella terza giornata del campionato di A, dai bresciani del Rovato per 15-17.

Bergamo è stata avanti 15-10 fino al 40’, ma gli ospiti nell’ultima azione a cronometro ormai fermo, hanno trovato la meta del pareggio con Orru e i punti del sorpasso il successivo piazzato realizzato da Guidi.

La prima frazione si era chiusa con gli ospiti avanti 8-10, poi a metà ripresa la meta di Ambrosoni e la trasformazione del piazzato da parte di capitan Orlandi (sua l’altra meta giallorossa nel primo tempo) hanno portato avanti l’Italian Floor Design Bergamo sul 15-10.

“Ha vinto la squadra migliore in campo, cui dobbiamo solo fare i complimenti. Rovato ha un’idea identitaria simile alla nostra, essendo composta quasi interamente da giocatori del settore giovanile proprio come noi. Sapevamo che sono una squadra che non molla fino all’ultimo minuto e così è stato”, l’analisi a fine gara dell’head coach giallorosso Roberto Schipani.

Ai suoi chiede un approccio diverso nella prima frazione: “Eravamo un po’ troppo contratti nel primo tempo, poi nell’intervallo abbiamo parlato e nel secondo tempo è andata molto meglio, ma non possiamo pensare di regalare sempre dieci/quindici punti agli avversari e poi recuperarli, perché in questo campionato nessuno ti regala nulla: dobbiamo lavorare ancora tanto da un punto di vista psicologico e imparare anche a distenderci mentalmente. Usciamo da queste prime tre partite di campionato avendo sempre fatto dei punti, avendo sempre mosso la classifica. Ora ci attendono due trasferte difficili a Viadana e Brescia”.