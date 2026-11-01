Penalisti: 800 avvocati al Congresso straordinario UCPI rilanciano il giusto processo e la separazione delle carriere

Brescia. Si chiude domenica al Teatro Grande di Brescia il Congresso straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), ospitato dalla Camera Penale della Lombardia Orientale. Tre giorni di lavori, dal 30 ottobre al 1 novembre, hanno visto la presenza di 800 avvocati penalisti provenienti da tutta Italia, insieme a rappresentanti delle istituzioni, magistrati e studiosi. Il titolo, “L’Avvocato tra processo e società. Il valore democratico della difesa”, ha guidato una riflessione sulla funzione del difensore, sulla percezione del suo ruolo nella società e sulle trasformazioni della professione, anche per effetto delle nuove tecnologie applicate al processo penale.

Ai saluti di apertura sono intervenuti la presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale avv. Viviana Torreggiani, il vicesindaco di Brescia avv. Federico Manzoni, la presidente della Prima sezione della Corte d’Appello di Brescia dott.ssa Silvia Milesi e la vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia avv. Valeria Cominotti. Sono seguiti gli interventi istituzionali del presidente del Consiglio nazionale forense avv. Francesco Greco e del vicepresidente del CSM avv. Fabio Pinelli.

Il ricordo di Giuseppe Zanardelli e di Giuseppe Frigo

Nel corso della prima giornata, il Congresso ha ricordato due figure bresciane che hanno segnato la storia della giustizia penale italiana: Giuseppe Zanardelli e Giuseppe Frigo. La sessione “Da Giuseppe Zanardelli a Giuseppe Frigo: dalla cultura delle garanzie a San Giorgio e alle sfide dell’intelligenza artificiale” è stata affidata agli avvocati del Foro di Brescia Massimo Bonvicini e Andrea Cavaliere, quest’ultimo componente della Giunta UCPI.

Giuseppe Zanardelli, avvocato, ministro di Grazia e Giustizia e presidente del Consiglio, è il padre del Codice penale del 1889, il primo dell’Italia unita. Quel codice abolì la pena di morte e rappresentò un modello di diritto penale liberale, fondato sulla legalità e sul rispetto della persona. Giuseppe Frigo, avvocato penalista, partecipò ai lavori per il Codice di procedura penale del 1988 (l’unico approvato dall’Italia repubblicana) ed è stato presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane negli anni della battaglia per il giusto processo, culminata nella riforma dell’articolo 111 della Costituzione.

Eletto dal Parlamento giudice della Corte costituzionale, vi sedette dal 2008 al 2016. Due storie diverse, unite da un filo: l’idea che le garanzie non siano un ostacolo alla giustizia, ma la sua

condizione. Un’eredità che i penalisti hanno indicato come bussola anche di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale nel processo.

I temi del congresso

I capisaldi che il Congresso ha riaffermato sono il giusto processo, la terzietà del giudice, l’inviolabilità del diritto di difesa, la presunzione di innocenza e la funzione rieducativa della pena, con attenzione costante alle condizioni delle carceri, un diritto penale minimo e liberale, fondato su legalità, offensività e proporzione, le garanzie anche nell’era digitale. In particolare si è riflettuto sull’uso dell’intelligenza artificiale nel processo, che non può far arretrare i principi costituzionali, come sancito dalla Carta dei valori UCPI su giustizia penale, scienza e IA. Su questi temi si sono confrontati, nella sessione “Rifondare il processo”, il senatore Alfredo Bazoli, il deputato Enrico Costa, la vicepresidente UCPI avv. Giulia Boccassi e il professor avv. Oliviero Mazza. La sessione “La tecnica e il processo” ha visto gli interventi, tra gli altri, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il professor avv. Vittorio Manes e il consigliere di Cassazione Piero Silvestri.

Separazione delle carriere: una battaglia che continua