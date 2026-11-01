ChorusLife Volley Bergamo, all’Arena la sfida contro Scandicci e le grandi ex

Foto Andrei Eduard Huiala

Quattro vittorie di cui due al tiebreak, 10 punti in classifica, un ottimo quinto posto e una sola sconfitta, contro Monza in quell’Arena in cui la ChorusLife Volley Bergamo non è ancora riuscita a fare il grande colpo, pur essendoci andata molto vicina in più di un’occasione. Domenica 1 novembre alle 18 c’è in programma la sfida con Scandicci, un’altra top del nostro campionato, e le rossoblù ci arrivano più lanciate che mai, dopo un inizio di campionato al limite della perfezione, con il solo passo falso sopracitato.

Martedì a Cervia è arrivata la terza vittoria in altrettante trasferte, che ha consolidato una partenza particolarmente positiva di stagione: Van Avermaet e compagne viaggiano alla media di due punti a partita, stesso identico bilancio della Savino del Bene, che però ha uno score di tre successi e due sconfitte, nelle prime due gare stagionali contro Vallefoglia e Chieri. In settimana è arrivata la vittoria contro Novara, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro Conegliano.

“Scandicci è una squadra costruita per competere ai massimi livelli, con individualità importanti e grande qualità in tutti i fondamentali” spiega il direttore sportivo Matteo Bertini. “Per affrontarla serviranno attenzione, aggressività e la capacità di esprimere la nostra pallavolo con coraggio. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, mettendo in campo il lavoro fatto in palestra e la voglia di misurarci con avversarie di questo livello. In casa, davanti al nostro pubblico, vogliamo giocarcela fino in fondo”.

Torneranno da avversarie due giocatrici che nella scorsa stagione sono state pilastri, vale a dire Chidera Eze e Martina Armini, che fanno parte di un roster di altissimo profilo agli ordini di coach Gaspari. Dall’estate non c’è più Ekaterina Antropova, che ha scelto di trasferirsi in Turchia all’Eczacibasi. Il talento però non manca: basta citare Kiera Van Ryk (Savino Del Bene Scandicci), seconda marcatrice del campionato dietro a Egonu con 113 punti e prima per ace (13), e Maja Aleksic che con 22 muri punto è la migliore del campionato alla pari con Anna Danesi.

Sarà una sfida al passato anche per Elena Pietrini, a Scandicci per quattro stagioni dal 2019 al 2023. E a proposito di storia, l’unico successo rossoblù nella storia è quella del gennaio 2023 nei quarti di finale di Coppa Italia, in cui la schiacciatrice era dall’altra parte della rete.

La partita avrà un partner d’eccezione: Gewiss sarà Match Sponsor della sfida, confermando il legame con ChorusLife Volley Bergamo e il ruolo di Top Sponsor del club. Una collaborazione che va oltre la singola giornata di campionato e testimonia la condivisione di valori come passione, innovazione, attenzione al territorio e ambizione. La presenza di Gewiss accompagna così una sfida di grande richiamo, rafforzando il rapporto tra una realtà di riferimento del mondo industriale bergamasco e una squadra che porta il nome della città sui campi della pallavolo nazionale.

La ChorusLife Arena accoglierà anche gli iscritti di Safe Woman, che saranno presenti in tribuna per condividere una giornata all’insegna dello sport e dell’impegno sociale. Prima del fischio d’inizio, i responsabili dell’associazione prenderanno la parola per uno speech dedicato alla propria attività e ai temi che ne guidano l’impegno. Un momento per dare visibilità a un progetto che mette al centro la sensibilizzazione, la consapevolezza e la sicurezza delle donne.

“SAFE WOMAN: La Difesa Personale Accessibile e Gratuita”, è un progetto di grande impatto sociale, ideato da Giulia Facchinetti e Juri Ambrosioni, che risponde al bisogno crescente di sicurezza, consapevolezza e autonomia femminile attraverso la difesa personale.