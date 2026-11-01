Padoa-Schioppa: “Proteggere la natura non basta, bisogna ripristinarla”

Emilio Padoa-Schioppa, ecologo, professore associato di Ecologia all’Università di Milano-Bicocca

Ripristinare gli ecosistemi degradati per migliorare la qualità dell’ambiente e della vita delle persone. È l’obiettivo della Nature Restoration Law, il Regolamento europeo sul ripristino della natura entrato in vigore nel 2024, che ogni Paese è chiamato ad attuare attraverso un Piano nazionale. La prima bozza italiana, trasmessa alla Commissione europea il 25 settembre, raccoglie migliaia di interventi, ma presenta ancora criticità nella definizione di una strategia complessiva e delle risorse necessarie.

Ne parliamo con Emilio Padoa-Schioppa, ecologo, professore associato di Ecologia all’Università di Milano-Bicocca, autore, tra gli altri, di “Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità” e “Storia ecologica dell’Europa. Un continente nell’Antropocene”. Il professore interverrà venerdì 13 novembre, nell’Aula consiliare del Comune di Bergamo, al convegno “Dal Piano del verde al Piano di ripristino della natura. Cosa cambia nelle città con la Nature Restoration Law” (inizio ore 14,30), insieme ad amministratori di diverse città italiane, studiosi e tecnici. Il suo intervento sarà dedicato al contesto ecologico urbano. Il convegno è organizzato dall’assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune per il Festival delle Foreste.

Professor Padoa-Schioppa, perché l’Unione europea ha ritenuto necessario adottare un Regolamento sul ripristino della natura? Quali sono gli obiettivi principali?



“Si parte dalla constatazione che una parte rilevante degli ambienti europei non si trova in buono stato di conservazione. Il Regolamento chiede di intervenire per invertire questa tendenza, con obiettivi differenziati per gli ecosistemi terrestri, marini, agricoli, forestali e urbani. Per gli habitat degradati individuati dalla normativa sono previste tappe progressive di ripristino: il 30% entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050, secondo le categorie considerate. Il percorso è ambizioso, ma offre la possibilità di pianificare interventi a lungo termine”.

Che differenza c’è tra conservazione e ripristino della natura?

“Conservazione significa mantenimento di qualcosa nello stato in cui si trova. Ripristino, o meglio restauro, come diciamo noi ecologi, significa intervenire su un ecosistema per riportarlo verso una condizione precedente al degrado. C’è una difficoltà: individuare il punto di riferimento. Se restauriamo l’Ultima cena di Leonardo, sappiamo quale fosse l’opera originale. Con un ecosistema è più complicato. L’umanità modifica il territorio da millenni: anche ambienti considerati naturali sono il risultato di profonde trasformazioni”.

È il tema affrontato nei suoi libri sull’Antropocene e sulla storia ecologica dell’Europa. Come si può determinare allora il riferimento per il ripristino?

“In alcuni casi è chiaro. Quando nel 1986 uno sversamento di sostanze tossiche provocò gravissimi danni al Reno, la distinzione tra la situazione precedente e quella successiva era evidente. Ma il fiume era già stato canalizzato e trasformato. Lo stesso vale per le foreste alpine colpite dalla tempesta Vaia: erano in gran parte ambienti già modificati dall’uomo. In altri casi le trasformazioni sono avvenute gradualmente, nell’arco di secoli o millenni. Anche se questa condizione rende difficile individuarne una originaria, non significa che dobbiamo rinunciare a intervenire. Gli ecosistemi europei presentano diversi livelli di degrado: invertire questa tendenza è necessario anche per il nostro benessere”.

Il 25 settembre l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea la bozza del Piano nazionale di ripristino. Come la valuta?

“Il Piano parte dagli habitat dei siti Natura 2000 che si trovano in uno stato di conservazione sfavorevole. È una scelta logica, coerente con l’obiettivo di intervenire dove esistono problemi. La criticità è la raccolta di molte misure, non necessariamente collegate tra loro. Si chiama Piano qualcosa che assomiglia piuttosto a una somma di interventi, dalla quale è difficile ricavare una visione complessiva”.

Da che cosa dipende questa debolezza?

“Anche dai tempi molto stretti. Il governo italiano si era opposto all’approvazione del Regolamento europeo: il lavoro è partito in ritardo. La consultazione pubblica si è tenuta tra la fine di aprile e giugno, lasciando poco tempo per esaminare il documento e formulare osservazioni. L’Ispra ha dovuto valutare una grande quantità di contributi prima della consegna di settembre. Altri Paesi avevano iniziato a prepararsi già nel 2024. Ma si deve riconoscere che anche il formato richiesto dall’Unione europea privilegia l’elenco delle misure concrete rispetto alla visione d’insieme. Non sarebbe corretto attribuire tutte le responsabilità al governo o all’Ispra”.

Quali sono i prossimi passaggi?

“La Commissione europea ha sei mesi per esaminare il documento e formulare le proprie osservazioni. Sulla base delle indicazioni ricevute da Bruxelles, l’Italia dovrà predisporre il Piano definitivo. Il Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri, anche per quelli che avevano votato contro la sua approvazione”.

C’è poi il problema delle risorse: circa un terzo delle misure non presenta una stima di spesa. Come si finanzia una trasformazione di questa portata?

“Anche se il Regolamento europeo individua alcune risorse, occorre stabilire come finanziare concretamente i diversi interventi. Pensiamo all’agricoltura, dove ha incontrato forti opposizioni: se chiediamo agli agricoltori di adottare pratiche meno intensive, dalle quali tutta la società può trarre beneficio, dobbiamo aiutarli a sostenere i costi del cambiamento. Lo stesso vale per i Comuni: le entrate derivate dagli oneri di urbanizzazione sono legate alla trasformazione dei suoli, un meccanismo che può favorire nuove edificazioni, mentre il ripristino della natura richiede di tutelare e aumentare gli spazi verdi. D’altra parte, una città più verde non solo offre benefici per la salute e la qualità della vita, ma può aumentare anche il valore degli immobili. Sono vantaggi di cui spesso non teniamo abbastanza conto. Non possiamo approvare leggi fondate su principi condivisibili e poi pretendere che non costino nulla. Occorre evitare di lasciare indietro proprio chi è chiamato a realizzare gli interventi”.

Il Regolamento è stato approvato dopo un confronto molto acceso nel Parlamento europeo. Quanto ha inciso il compromesso politico sul testo definitivo?

“Nel 2023 il Regolamento ha diviso profondamente il Parlamento europeo, mettendo in discussione persino la maggioranza che sosteneva la Commissione. Socialisti, Verdi e liberali si sono contrapposti ai popolari, che cercavano il sostegno delle destre euroscettiche. Nel compromesso alcune disposizioni sono andate perse. Un ecologo avrebbe probabilmente scritto una legge diversa, ma c’era anche chi non voleva alcuna legge sul ripristino della natura. È il prezzo di un accordo politico che ha comunque permesso di avviare questo percorso”.

Il 13 novembre a Bergamo parlerà del contesto ecologico urbano. Quale cambiamento richiede la Nature Restoration Law alle città?

“Il Regolamento chiede innanzitutto di fermare la perdita di verde urbano entro il 2030 e, da lì in avanti, di aumentarne la presenza. L’applicazione concreta non è semplicissima, perché in Italia, come in altri Paesi europei, questo tipo di pianificazione è prevalentemente nelle mani dei Comuni. E le situazioni sono molto diverse: il verde urbano di Bergamo non è quello di Foppolo, dove può esserci un centro abitato compatto, con poco verde al suo interno, ma circondato da aree naturali. Occorrerà un lavoro molto accurato, capace di tenere conto delle caratteristiche dei diversi territori”.

Che cosa dovrebbe cambiare rispetto ai tradizionali Piani del verde?

“Occorre affiancare al numero degli alberi piantati una valutazione della loro qualità ecologica, delle condizioni di crescita e delle possibilità di sopravvivenza nel tempo. Gli alberi assorbono CO₂, offrono ombra, contribuiscono al benessere delle persone e ospitano biodiversità. Per valorizzare pienamente questi benefici è importante creare le condizioni perché possano crescere e invecchiare”.

Gli alberi possono contrastare il riscaldamento globale.

“Certamente, ma bisogna ricordare che sono serbatoi solo temporanei di carbonio. Durante la crescita sottraggono CO₂ all’atmosfera, che può tornarvi quando il materiale organico si decompone o è bruciato. C’è poi un aspetto decisivo, sul quale stiamo lavorando nel mio laboratorio: gli alberi diventano particolarmente importanti per la biodiversità quando superano i 40-50 anni, perché ospitano un numero crescente di organismi”.

Nelle città quale età riescono a raggiungere?

“La vita media di un albero urbano è di circa quarant’anni, mentre in condizioni naturali molte specie possono vivere per secoli. Quando raggiungono determinate dimensioni, gli alberi sono considerati spesso un problema anziché una risorsa. Talvolta sono stati piantati in luoghi inadatti, dove le radici interferiscono con infrastrutture e servizi. Dobbiamo imparare a progettare il verde scegliendo le specie e gli spazi che permettano agli alberi di completare il proprio ciclo di vita. Sarebbe già un cambiamento profondo nel modo di pianificare le nostre città”.