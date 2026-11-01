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Nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata

1 novembre 2026 | 06:52
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di Redazione

Redazione

Nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa

Le previsioni meteo su Bergamo e provincia per la giornata di domenica 1° novembre riservano nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio di domenica 1° novembre. Schiarite in serata, sono previsti 0.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1566m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

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Le previsioni meteo sulla Lombardia: correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; su basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Orobie nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 1750 metri.

Previsioni a cura di 3BMeteo. 