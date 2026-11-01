Nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio, schiarite in serata

Le previsioni meteo su Bergamo e provincia per la giornata di domenica 1° novembre riservano nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio di domenica 1° novembre. Schiarite in serata, sono previsti 0.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1566m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.