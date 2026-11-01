“Minotaur”, labirinto che intreccia pubblico e privato indagando le menzogne del Potere

Titolo: Minotaur – Nel labirinto del potere

Minotaur – Nel labirinto del potere Titolo originale: Minotaur

Minotaur Regia: Andrey Zvyagintsev

Andrey Zvyagintsev Paese di produzione / anno / durata: Francia, Germania, Lettonia / 2026 / 140 min.

Francia, Germania, Lettonia / 2026 / 140 min. Sceneggiatura: Andrej Zvyagintsev, Simon Lyashenko

Andrej Zvyagintsev, Simon Lyashenko Fotografia: Mikhail Krichman

Mikhail Krichman Montaggio: Andrey Zvyagintsev

Andrey Zvyagintsev Musica: Evgueni, Sacha Galpérine

Evgueni, Sacha Galpérine Cast: Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin

Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin Produzione: MK Productions, CG Cinema, Forma Pro Films, Razor Film, Arte France Cinéma, ZDF

MK Productions, CG Cinema, Forma Pro Films, Razor Film, Arte France Cinéma, ZDF Distribuzione: BiM Distribuzione

BiM Distribuzione Programmazione: Conca Verde Bergamo

Un microcosmo familiare capace di farsi specchio di un’intera società. Una parte per il tutto centrale nel cinema di Andrey Zvyagintsev che nel suo “Minotaur –Nel labirinto del potere”, al cinema dal 29 ottobre, torna a mostrare i rapporti all’interno di una famiglia per riferirsi alla disgregazione e ad una crisi morale tutta interna alla società russa.

Gran Premio della Giuria a Cannes 2026, la “falsa vacca” dantesca sembra quella insita a Gleb (Dmitriy Mazurov), amministratore delegato di successo che, nella Russia del 2022, all’inizio dell’ “operazione militare speciale” contro l’Ucraina, si trova assediato da crescenti pressioni aziendali, mentre l’instabilità del mondo si riflette in quella della sua famiglia. Il rapporto con la moglie Galina (Iris Lebedeva) è sempre più freddo e scivola in una spirale violenta, mentre il figlio adolescente Seryozha (Boris Kudrin) si rifugia sempre negli schermi, filtrando così il proprio sguardo sulla realtà, scolpendone le ombre.

Ancora rapporti tra generazioni, all’interno di precise cerchie familiari in cui si cerca una vita d’uscita, vite di facciata da cui dover fuggire per ritrovare vite autentiche. Così come proverà a fare Galina, rinchiusa nel suo labirinto, attraverso un tradimento che ricorda una pellicola di Chabrol, tornando anche ai rapporti interpersonali descritti da Antonioni. Nel suo labirinto, si aggira il Minotauro-Gleb, esemplare di élite russa per cui la verità si può insabbiare, grazie ad una telefonata, alle giuste conoscenze o alla corruzione, specchio di una Russia (ma non solo) in cui crimini e violenze possono rimanere impunite. La vicenda privata diventa così un racconto della Russia contemporanea e dell’utilizzo egoistico del Potere, quando il protagonista diventa una pedina di un’economia oramai “di guerra”, in cui le persone diventano solo nomi di una lista. L’amministrazione russa, personificata dal “Minotauro”, si ciba delle persone rinchiuse nel proprio labirinto, nomi scelti per andare in guerra, carne “da macello” di nomi scritti o rimossi per convenienza. A scegliere, chi detiene il potere, ma anche, banalmente, chi ha conoscenze. Il regista russo mostra come ci sia ben poco di eroico nella guerra, nel farsi martiri per un (vuoto) ideale di pochi, effige sopra un cartellone che simula eroismo per farsi, in realtà, asettico necrologio.

Immagini frammentate che diventano specchio di apparenze, come quelle mostrate dal regista russo, nei freddi (e “comandati”) incontri tra coppie, mentre il bianco e nero (anche fotografico) riesce a dare risalto ai corpi ed agli ambienti, facendo risaltare brandelli di vita sopra la menzogna.