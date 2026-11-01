La recensione
“Minotaur”, labirinto che intreccia pubblico e privato indagando le menzogne del Potere
Russia, 2022. Quando Gleb, un amministratore delegato di successo, si trova assediato da crescenti pressioni aziendali e da un mondo sempre più instabile, il crollo della sua vita ordinata precipita verso la violenza
- Titolo: Minotaur – Nel labirinto del potere
- Titolo originale: Minotaur
- Regia: Andrey Zvyagintsev
- Paese di produzione / anno / durata: Francia, Germania, Lettonia / 2026 / 140 min.
- Sceneggiatura: Andrej Zvyagintsev, Simon Lyashenko
- Fotografia: Mikhail Krichman
- Montaggio: Andrey Zvyagintsev
- Musica: Evgueni, Sacha Galpérine
- Cast: Dmitriy Mazurov, Iris Lebedeva, Boris Kudrin
- Produzione: MK Productions, CG Cinema, Forma Pro Films, Razor Film, Arte France Cinéma, ZDF
- Distribuzione: BiM Distribuzione
- Programmazione: Conca Verde Bergamo
Un microcosmo familiare capace di farsi specchio di un’intera società. Una parte per il tutto centrale nel cinema di Andrey Zvyagintsev che nel suo “Minotaur –Nel labirinto del potere”, al cinema dal 29 ottobre, torna a mostrare i rapporti all’interno di una famiglia per riferirsi alla disgregazione e ad una crisi morale tutta interna alla società russa.
Gran Premio della Giuria a Cannes 2026, la “falsa vacca” dantesca sembra quella insita a Gleb (Dmitriy Mazurov), amministratore delegato di successo che, nella Russia del 2022, all’inizio dell’ “operazione militare speciale” contro l’Ucraina, si trova assediato da crescenti pressioni aziendali, mentre l’instabilità del mondo si riflette in quella della sua famiglia. Il rapporto con la moglie Galina (Iris Lebedeva) è sempre più freddo e scivola in una spirale violenta, mentre il figlio adolescente Seryozha (Boris Kudrin) si rifugia sempre negli schermi, filtrando così il proprio sguardo sulla realtà, scolpendone le ombre.
Ancora rapporti tra generazioni, all’interno di precise cerchie familiari in cui si cerca una vita d’uscita, vite di facciata da cui dover fuggire per ritrovare vite autentiche. Così come proverà a fare Galina, rinchiusa nel suo labirinto, attraverso un tradimento che ricorda una pellicola di Chabrol, tornando anche ai rapporti interpersonali descritti da Antonioni. Nel suo labirinto, si aggira il Minotauro-Gleb, esemplare di élite russa per cui la verità si può insabbiare, grazie ad una telefonata, alle giuste conoscenze o alla corruzione, specchio di una Russia (ma non solo) in cui crimini e violenze possono rimanere impunite. La vicenda privata diventa così un racconto della Russia contemporanea e dell’utilizzo egoistico del Potere, quando il protagonista diventa una pedina di un’economia oramai “di guerra”, in cui le persone diventano solo nomi di una lista. L’amministrazione russa, personificata dal “Minotauro”, si ciba delle persone rinchiuse nel proprio labirinto, nomi scelti per andare in guerra, carne “da macello” di nomi scritti o rimossi per convenienza. A scegliere, chi detiene il potere, ma anche, banalmente, chi ha conoscenze. Il regista russo mostra come ci sia ben poco di eroico nella guerra, nel farsi martiri per un (vuoto) ideale di pochi, effige sopra un cartellone che simula eroismo per farsi, in realtà, asettico necrologio.
Immagini frammentate che diventano specchio di apparenze, come quelle mostrate dal regista russo, nei freddi (e “comandati”) incontri tra coppie, mentre il bianco e nero (anche fotografico) riesce a dare risalto ai corpi ed agli ambienti, facendo risaltare brandelli di vita sopra la menzogna.
Zvyagintsev lavora in maniera efficace attraverso diversi livelli di osservazione, con diversi (e molteplici) piani di inquadrature che raccontano vicende parallele. Se nulla di particolarmente innovativo si mostra nella frammentazione di specchi e vetri, il regista russo risulta efficace nella composizione delle inquadrature, immagini deleuziane di eventi concomitanti. Zvyagintsev interseca così il privato con il pubblico, la dimensione di finzione con l’impellenza del reale. Il reale del racconto, ma anche della Storia, che fa incontrare singolo e collettivo. In parallelo, il rapporto tra realtà e menzogna si espande dallo spazio e dal tempo della vicenda singola (e di finzione) per confrontarsi con l’attualità del vero. Una verità stratificata che si erge nel suo essere necessario, pur nascosta da nubi che impediscono una piena comprensione. Il Minotauro russo torna quindi, sempre, alla sua Creta, mentre, oltre lo schermo, si aspetta ancora un Teseo capace di trovare giustizia e, di riflesso, verità.