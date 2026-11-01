Martinengo, 39enne accoltellato in via Derusco: indagano i carabinieri

Un uomo di 39 anni è stato accoltellato sabato sera a Martinengo. L’allarme è scattato attorno alle 22.15 in via Derusco . Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio e i soccorritori del 118 con un’ambulanza e due automediche. Le condizioni dell’uomo, inizialmente apparse critiche, si sono poi stabilizzate.

Il 39enne non è in pericolo di vita e, secondo quanto è stato possibile apprendere, le sue condizioni non sono gravi. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e il motivo dell’aggressione. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli: sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.