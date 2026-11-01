L’Atalanta U23 cade a testa alta contro lo Spezia: la capolista vince 2-1, ai nerazzurri non basta Zanaboni

Foto via Atalanta.it

L’Atalanta Under 23 esce sconfitta per 2-1 da campo dello Spezia capolista e non riesce a dare continuità al successo nel recupero contro la Vis Pesaro, facendo un piccolo passo indietro in classifica nella corsa ai playoff. Nonostante il risultato, però, i nerazzurri escono a testa altissima dalla trasferta ligure, con la consapevolezza di aver affrontato a viso aperto e giocato alla pari contro la prima in classifica, tuttora imbattuta in campionato.

La partita si accende fin dai primi minuti, disputata su ritmi molto elevati e con grande aggressività da ambo le parti. Il pressing asfissiante dello Spezia sblocca il punteggio dopo appena cinque minuti: sulla corsia mancina Cardinali salta Bertolini e con un cross teso al centro trova l’inserimento perfetto di Bright, che firma l’1-0. I padroni di casa non concedono tregua e poco dopo arriva un altro pericolo ancora sull’asse Cardinali-Bright, ma stavolta Anelli si oppone. Con il passare dei minuti, i nerazzurri riescono a velocizzare la manovra e a trovare le giuste combinazioni verticali: al 22′ Diao entra in area da destra e impegna Micai sul primo palo; sugli sviluppi del successivo corner, Bertolini stacca di testa sfiorando il pari. L’Atalanta continua a spingere con Steffanoni che recupera palla sulla trequarti e serve Misitano, il cui destro dal limite risulta però centrale. Lo Spezia resta comunque pericoloso in ripartenza, specie dalla sinistra: al 30′ Cardinali, tra i migliori in campo, calcia a botta sicura sul secondo palo trovando una straordinaria risposta di Anelli. Al 41′ arriva un altro brivido con Capomaggio che centra il palo dai 25 metri.

Nella ripresa i ritmi calano, con lo Spezia che prova a far valere l’esperienza per addormentare il gioco pur restando insidioso ogni volta che accelera. I ragazzi di Beati non si lasciano spaventare: in apertura di frazione Bertolini parte in velocità a destra e mette al centro un pallone invitante che però non trova compagni pronti al tap-in. Dalla panchina Beati prova a scuotere l’attacco richiamando Misitano e Manzoni per inserire Bonanomi e Baldo, passando a un 4-2-3-1 più a trazione anteriore. Al 74′ l’occasione per il pari: Bonanomi serve in profondità Zanaboni che si presenta solo davanti al portiere, ma Micai compie un intervento provvidenziale e salva il risultato. Scampato il pericolo, all’84’ lo Spezia trova il raddoppio: cross dalla sinistra di Capolupo per il colpo di testa di Joselito; Anelli compie l’ennesimo miracolo ma sulla respinta Durmush è il più veloce a ribadire in rete. Nonostante il doppio svantaggio, la Dea non si arrende e al 90′ riapre i giochi con Zanaboni, bravo ad incornare in rete una punizione al bacio disegnata da Bonanomi. Nel recupero gli spezzini gestiscono il possesso facendo valere la propria esperienza non rischiando più nulla. Sabato prossimo, a Caravaggio, arriverà la Reggiana guidata da Tesser con l’obiettivo immediato di riscattare il passaggio a vuoto e riavvicinarsi alla zona playoff.

Nel post-partita, l’allenatore nerazzurro Nicola Beati ha analizzato la prestazione dei suoi contro la capolista: “Stiamo lavorando molto sull’aspetto del rimanere ‘sul pezzo’ fino al novantesimo minuto. Un po’ per la giovane età, tendevamo a vivere di folate. Oggi, al netto di qualche ingenuità e di qualche scelta affrettata negli ultimi metri, c’è stata una buona prestazione, preparata come volevamo. C’è rammarico per il risultato perché i ragazzi meritavano una soddisfazione, ma aver tenuto botta contro la prima della classe ci fa ben sperare per il futuro”.

L’allenatore ha poi sottolineato l’atteggiamento positivo mostrato in campo rispetto ad altri passaggi a vuoto del passato: “È stata una partita godibile per il pubblico, noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Rispetto alla sconfitta subita a suo tempo contro il Ravenna è tutt’altra partita: quella non mi era piaciuta perché eravamo arrivati fuori giri, appagati da due vittorie e con l’atteggiamento sbagliato. Oggi invece abbiamo cercato di comandare il gioco e di proporre le nostre idee. Non portiamo a casa punti, ma sicuramente torniamo a Bergamo con qualcosa in più nel nostro percorso di crescita”.

Spezia-Atalanta Under 23 2-1

Marcatori: 5’ Bright, 84’ Durmush, 90’ Zanaboni

Spezia (4-2-3-1): Micai; Mateju (37’ Oyono), Sapola, Sganzerla, Capolungo; Bright (64’ Durmush), Capomaggio; Cannavò (64’ Candelari), Jimenez (82’ Joselito), Cardinali; Cazzadori. A disp Altemura, Ciocci, Cancellieri, Gomez, Mazzocchi, Bastoni, Candelari, Oyono, Benvenuto, Spedalieri, Giorgeschi, Cassano, Durmush, Fontanarosa. All. Turati

Atalanta Under 23 (4-3-3): Anelli; Ghislandi (65’ Rinaldi), Guerini, Isoa, Simonetto (78’ Navarro); Steffanoni, Pounga, Manzoni (58’ Bonanomi); Bertolini, Diao (65’ Zanaboni), Misitano (58’ Baldo). A disp Bertini, Zanchi, Ramaj, Bonanomi, Baldo, Navarro, Puljić, Rinaldi, Pedretti, Zanaboni, Mencaraglia. All. Beati

Arbitro: Vogliacco

Ammoniti: Isoa (93’) per gioco falloso

Espulsi: –

Recupero tempo: pt 2’, st 4’