Lascia il lavoro e pedala in Graziella fino a Palermo: “Volevo ritrovare la libertà”

La partenza da Zanica

Elia Mafessoni, 29enne, è partito da Bergamo in sella a una bicicletta pieghevole insieme all’amico Steven Poma. Due viaggi, a distanza di un anno, tra tende, imprevisti e incontri speciali

Bergamo. Da Bergamo a Palermo, oltre 2.000 chilometri in sella a due biciclette pieghevoli Graziella, con una tenda, un po’ di attrezzi per gli imprevisti e tanta voglia di lasciarsi travolgere dall’avventura. Non esattamente il mezzo che verrebbe in mente per attraversare l’Italia, ma è proprio questo il bello della storia di Elia Mafessoni, 29 anni, bergamasco, che insieme all’amico ed ex collega Steven Poma, di 28, ha portato a termine un viaggio in due tappe tra il 2025 e il 2026.

L’avventura è cominciata nell’autunno del 2025 quando Elia ha deciso di attuare un cambio radicale nella propria vita: interrompere il proprio percorso lavorativo dopo sei anni da impiegato. La prima parte del viaggio lo ha portato da Bergamo a Roma insieme a Steven, per poi proseguire da solo fino a Napoli. Un anno dopo, il 5 ottobre 2026, i due si sono ritrovati proprio nel capoluogo campano, da dove sono ripartiti alla volta della Sicilia, raggiungendo Palermo il 22 ottobre. In totale: oltre duemila chilometri, con un’attrezzatura essenziale.

La prima tappa: da Bergamo a Roma

La partenza è arrivata nell’ottobre 2025, pochi giorni dopo aver lasciato il lavoro da impiegato. Da Bergamo, Elia e Steven hanno iniziato a pedalare verso sud, attraversando l’Emilia-Romagna e la Toscana. Nel percorso hanno attraversato Bologna, Firenze e Montepulciano, fino all’arrivo a Roma nei primi giorni di novembre. Un viaggio durato meno di tre settimane, ma sufficiente per capire che la strada avrebbe riservato molte più sorprese di quelle immaginate alla partenza.

Una fermata tra i girasoli di Montepulciano

Tra i passaggi più impegnativi c’è stato l’attraversamento degli Appennini, affrontato in due giorni: uno per salire e uno per scendere. Le condizioni non sono state sempre favorevoli e, soprattutto, non sempre è stato possibile trovare un riparo organizzato per la notte.

“Una volta abbiamo dormito in una cappelletta perché il rifugio era chiuso. Non avevamo alternative – racconta Elia -. Anche le necessità più semplici diventavano piccole avventure: per lavarmi utilizzavo una doccia portatile che riempivo alle fontane e poi appendevo a un albero. Una volta l’ho fatta all’aperto con cinque gradi: non è stato proprio facilissimo”.

Quasi tutte le notti sono trascorse in tenda, anche se non sono mancati incontri con persone che hanno offerto loro ospitalità nelle proprie case. Una componente che si sarebbe rivelata tra le più preziose dell’intera esperienza: incontrare chi è pronto ad accogliere ed aiutare. Arrivati a Roma, i due hanno deciso di separare momentaneamente le proprie strade. Elia ha proseguito da solo verso Napoli, desideroso di vivere un’ ulteriore esperienza individuale. Una scelta che lo ha messo alla prova, soprattutto durante una notte trascorsa in tenda all’interno di un parco nazionale, quando a fargli visita sono stati alcuni cinghiali.

“La tratta da Roma a Napoli è stata probabilmente la più difficile, anche perché ero da solo. Una notte, mentre dormivo in tenda, sono arrivati dei cinghiali. In quei momenti ti rendi conto di essere davvero in mezzo alla natura”.

La seconda tappa: da Napoli alla volta della Sicilia

La seconda parte del viaggio è iniziata il 5 ottobre 2026. Elia e Steven si sono ritrovati a Napoli, riprendendo il viaggio insieme per raggiungere Palermo il 22 ottobre. Questa volta il tragitto ha seguito prevalentemente la costa: da Napoli verso Reggio Calabria, quindi il passaggio in traghetto fino a Messina e la prosecuzione lungo il litorale siciliano, passando per Cefalù. Se nel primo viaggio i due avevano dormito prevalentemente in tenda, la seconda tratta si è caratterizzata per le notti passate in spiaggia, sempre senza ricorrere ai campeggi. Il viaggio è stato leggermente più agevole, avendo acquisito dopo la prima tratta maggiore esperienza con la sistemazione dei bagagli e la gestione del materiale.

“L’attrezzatura era ridotta all’essenziale – racconta ancora Elia – ma sufficiente per essere completamente autonomi. Una borsa da moto era stata agganciata al portapacchi della mia Graziella: al suo interno trovavano posto il sacco a pelo, una bombola di gas, la gavetta per cucinare e gli attrezzi necessari a riparare la bicicletta. A completare il carico, una piccola tenda e uno zainetto utilizzato soprattutto per fare la spesa. Steven aveva invece scelto un semplice borsone da calcio, fissato anch’esso al portapacchi.

l'arrivo di Elia e Steven a Palermo

Al termine del viaggio, quando i due hanno smontato le bici per imbarcarle sull’aereo da Palermo a Bergamo, è arrivata anche la sorpresa della bilancia: la bicicletta di Elia pesava ben 40 chili.

Gli incontri speciali

Le forature, le riparazioni improvvisate e gli imprevisti tecnici non sono mancati, ma non sono questi gli aspetti che Elia ricorda con maggiore intensità, dato che messi in conto alla vigilia. A restargli impressi sono soprattutto gli incontri lungo il percorso: persone conosciute casualmente lungo la via, disponibili ad aiutare in caso di necessità e ad ospitare i due avventurieri.

“La cosa più bella sono stati proprio gli incontri – sottolinea Elia -. Abbiamo trovato persone che ci hanno offerto un letto nelle loro case, incuriosite dalla nostra scelta di viaggiare con una bicicletta così semplice. Proprio il fatto che viaggiassimo con una Graziella ha attirato l’attenzione: spesso erano gli altri ad avvicinarsi per chiederci informazioni. Questo ci ha aiutato a legare con le persone e, quando serviva, anche a chiedere una mano”.

Questo mezzo stravagante e speciale si è trasformato in una sorta di biglietto da visita. Un mezzo insolito, capace di rompere il ghiaccio e creare occasioni di dialogo. Per questo motivo, alla vigilia del viaggio, le reazioni di chi li conosceva non sono state tutte immediatamente entusiaste. Alcuni colleghi, ricorda Elia, li prendevano in giro per l’idea di affrontare un viaggio così lungo con quelle biciclette. Ma le battute si sono trasformate in una motivazione in più per portare a termine l’impresa e dimostrare che fosse possibile. La famiglia, invece, non si è particolarmente stupita.

Il nobile obiettivo

Il viaggio da Napoli a Palermo è stato anche il punto di arrivo di un anno sabbatico durante il quale Elia ha sperimentato diverse forme di viaggio. Tra le due traversate in Graziella, infatti, ha affrontato anche un percorso in solitaria da Bergamo a Porto, in Portogallo, durato cinque settimane. Esperienze diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: sottrarsi per un periodo ai ritmi abituali e riscoprire il piacere di non avere tutto programmato. “In un mondo in cui sembra che tutto debba essere veloce, produttivo ed efficiente, sentivo il bisogno di fare qualcosa che fosse esattamente il contrario. Volevo vivere un periodo di lentezza”.

Ecco il motivo della scelta di una bicicletta poco adatta a macinare chilometri: non è mai stata vissuta come un limite da correggere, ma come una parte fondamentale dell’avventura. Meno velocità, più tempo per fermarsi, osservare, conoscere persone e affrontare situazioni insolite fuori dalla routine lavorativa della vita quotidiana.

“Non serve fare il giro del mondo per vivere un’esperienza del genere – precisa Elia -. Basta mettersi nelle condizioni di affrontare qualcosa di sfidante, uscire dalla propria zona di comfort. Per me farlo con una bicicletta normale sarebbe stato meno memorabile. La Graziella ha reso tutto più complicato, ma anche più divertente: era volutamente inadatta per compiere un viaggio del genere. Dopo sei anni di lavoro avevo bisogno di sfogarmi e di concedermi un po’ di libertà. Sono sempre stato un motociclista e avevo già pensato di fare un viaggio in bicicletta. Volevo però fare qualcosa di diverso, senza dover necessariamente essere efficiente, ma mettendomi ancora alla prova. Volevo fare qualcosa di stravagante, che mi costringesse a rallentare”.

Elia nel frattempo ha già in mente qualche progetto per il futuro: vorrebbe riprendere il viaggio da Porto per proseguire verso l’Africa. Nel frattempo ha acquistato un tandem, con l’idea di sperimentare anche un’altra modalità di viaggio.