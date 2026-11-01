La Tav Treviglio ha trovato il ritmo: contro Agrigento arriva la terza vittoria in fila

Foto credits: Danilo Scaccabarossi

Borra scrive 16 ed è il miglior marcatore dei biancoverdi, che salgono a 8 punti e sono solo a -2 dalla vetta

La TAV Treviglio cala il tris di vittorie consecutive: sul terreno amico doma una volitiva Agrigento e si mantiene nella parte sinistra della graduatoria. I 40′ di gara sono intensi ed equilibrati, con mini allunghi trevigliesi e puntuali rientri degli agrigentini: 74-64 il finale. Al ritorno sul parquet trevigliese dopo sei stagioni, Borra (16 punti e 12 rimbalzi) è determinante, così come i rimbalzi (50-32) nettamente a favore dei biancoverdi.

In avvio per coach Cardelli ci sono i soliti Mazzucchelli, Buttiglione, Cemmi, Agostini e Muratović. L’altro ex di giornata, Cagnardi, deve ancora rinunciare a Douvier e parte con Trapani, Conte, Mazzantini, Chiarastella e Cepic. Le due squadre viaggiano alla pari per 6′ (12-12) con 5 di Muratović da una parte e 4 di Conte dall’altra. È la coppia Cemmi-Pollini a provocare il primo timeout ospite: 16-12 (7′). L’ingresso di Borra mette scompiglio nella difesa Fortitudo (20-14 all’8′), ma le triple di Nicoli e Truglio, dopo 5 errori dall’arco dei siciliani, ricuciono lo strappo: 21-20 alla prima sirena.

Reati apre la seconda frazione con 5 punti (26-20), ma l’attacco di Treviglio si imballa negli accorgimenti difensivi di Agrigento che producono un break di 2-10. I liberi di Trapani portano la Moncada a condurre 28-30, ma in uscita dal time-out, Agostini si carica l’attacco sulle spalle. Prima colpisce dai 6,75, poi subisce il fallo sul tiro da tre. Pur con l’1/3 in lunetta, il triestino riscrive +6 (36-30), prima del 36-31 dell’intervallo lungo, con Agrigento costretta al 15% dal campo nel periodo.

Dopo il cambio campo, due schiacciate dei biancoverdi tuonano nell’area ospite: Muratović assistito da Mazzucchelli e Buttiglione in contropiede da palla recuperata firmano la doppia cifra (42-32 al 22′). Agostini ne infila 7 consecutivi e il divario si dilata sul +11: 49-38 (25′). Conte, Nicoli e Truglio colpiscono dalla lunga distanza per riportare in gioco la Moncada (49-47). Due conclusioni di Borra confezionano il 53-49 del 30′.

Il lungo piemontese apre anche l’ultimo quarto (55-49), ma Cepic colpisce da tre e Chiarastella fa male da sotto: 55-54 (32′). Reati prova ad alzare la voce e Borra converte l’ennesimo rimbalzo d’attacco: al 33′ è 60-54. Due conclusioni pesanti di Nicoli riscrivono la perfetta parità al 35′. Cemmi recupera e schiaccia, Pollini colpisce da tre, ma Chiarastella non molla: 65-64 al 36′. Il playmaker bresciano innesca l’ala canturina che infila di nuovo la bimane (67-64), Mazzucchelli non sfrutta un tecnico alla panchina ospite e anche Borra non è preciso dalla lunetta (68-64). Cepic, Conte e Nicoli non trovano il bersaglio pesante e Pollini porta la TAV nel minuto conclusivo sul 70-64. I liberi di Mazzucchelli e la tripla conclusiva ancora di Pollini confezionano il 74-64 finale.

Il tris di vittorie della TAV porta i biancoverdi a quota 8 in graduatoria, a due sole lunghezze dal trio di testa composto da Brescia, Ferrara e Lumezzane. Il prossimo appuntamento per la TAV consiste nella prima “vera” trasferta, dopo le 6 amichevoli di preseason e le 6 gare di campionato disputate tutte entro i confini lombardi. La truppa di Cardelli è attesa al Provinciale di Piazza Armerina, dove la sfida con i freschi giustizieri dell’ex capolista solitaria Brescia è in programma alle 17:00 di domenica 8 novembre.

TAV Treviglio-Moncada Energy Agrigento 74-64 (21-20, 15-11; 17-18, 21-15)

TAV: Mazzucchelli 5, Buttiglione 4, Cemmi 8, Agostini 14, Muratović 9; Borra 16, Pollini 10, Reati 8, Dore, Odiphri; Carparelli, Pagnoncelli. All. Cardelli.

Moncada Energy: Trapani 6, Conte 7, Mazzantini, Chiarastella 10, Cepic 19; Nicoli 12, Boniciolli, Carr 2, Truglio 8; Douvier ne. All. Cagnardi.