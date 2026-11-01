Kimi Antonelli, la storia è tutta tua! Dai kart a Casazza al titolo mondiale in Formula 1

C’è un video del 2018 che oggi, riguardato dopo la conquista del Mondiale a Città del Messico, racconta forse meglio di qualsiasi statistica chi sia Andrea Kimi Antonelli. Davanti all’intervistatore c’è un bambino di appena dodici anni. Ha appena perso una gara, è arrivato secondo e non riesce a trattenere le lacrime. Quasi si dispera, solo perché non ha vinto. Quel secondo posto non gli basta. Otto anni dopo, quello stesso bambino si sarebbe emozionato per qualcosa di infinitamente più grande: il titolo mondiale di Formula 1, il primo conquistato da un pilota italiano dopo 73 anni.

Dalle lacrime per una sconfitta a quelle per aver raggiunto l’olimpo del motorsport. In mezzo c’è un percorso cominciato molto prima che il suo nome finisse sotto i riflettori internazionali. Un percorso passato anche da Casazza, in provincia di Bergamo, dove il talento del bolognese si è forgiato nel karting, precisamente alla corte di Mick Panigada, nel team Energy Corse. Proprio nel 2018. Una stagione che merita di essere ricordata: Antonelli vince la WSK Champions Cup nella categoria 60 Mini ad Andria, imponendosi sia nella Pre-Finale sia nella Finale, conquista la South Garda Winter Cup nella Mini Rok e soprattutto la ROK Cup International Final a Lonato. Chiude inoltre vicecampione italiano nella 60 Mini e terzo assoluto nella WSK Super Master Series. Un’annata ricca di successi, nella quale si impone anche in diverse gare del Campionato Italiano a Sarno e Lonato.

Ma c’è un’altra immagine di quell’anno destinata a diventare simbolica: il piccolo Kimi, con il viso ancora da bambino e la divisa ufficiale, in griglia di partenza a Monza, accanto a Lewis Hamilton. Non una fotografia qualsiasi. Nel 2019 Mercedes lo inserisce nel proprio Junior Programme. Sette anni più tardi sarà proprio lui a prendere il posto di Sir Lewis nella squadra di Brackley, raccogliendone un’eredità pesantissima. Il ragazzino che osservava il sette volte campione del mondo si ritrova così a diventare il volto del futuro della Mercedes.

L’investimento

Dietro questa storia c’è la convinzione di Toto Wolff, il team principal austriaco che ha guidato la Mercedes attraverso una delle epoche più vincenti della Formula 1. Wolff ha creduto in Antonelli quando era ancora una promessa del karting, accompagnandone la crescita e investendo risorse importanti per prepararlo al salto tra i grandi. Nel 2024, in particolare, Mercedes mette in piedi un articolato programma di test privati, con investimenti che arrivano a circa 10 milioni di euro. Una scommessa importante, che testimonia quanto la squadra credesse nelle potenzialità del ragazzo. Non mancano, però, gli ostacoli: l’incidente nelle Fp1 a Monza dello stesso anno, le prime difficoltà al volante, la pressione di un debutto arrivato forse prima di quanto sarebbe stato naturale per qualsiasi altro pilota.

Wolff, tuttavia, non cambia idea e nel 2025 gli affida il sedile lasciato libero da Hamilton. La prima stagione in Formula 1 è un apprendistato complicato, tra lampi di talento e numerosi errori, inevitabili per un esordiente catapultato in una delle squadre più importanti del Circus. L’immagine che meglio restituisce quel momento arriva a Spa: dopo qualifiche deludenti, Antonelli è sconfortato, si lascia andare alle lacrime e ammette di dover “trovare la luce in fondo al tunnel”. È un passaggio significativo, perché dietro il pilota c’è ancora il ragazzo del video del 2018, quello che non riesce ad accettare una sconfitta. La differenza è che ora deve imparare a convivere con aspettative enormi, errori sotto gli occhi di milioni di persone e il confronto quotidiano con i migliori. Wolff gli resta accanto, senza smettere di credere nella propria scelta. Il finale della stagione d’esordio mostra i primi segnali di crescita: Antonelli comincia a metabolizzare l’esperienza, a conoscere i propri limiti e soprattutto a capire come trasformare la velocità naturale in continuità.

L’impresa

La stagione 2026, quella della consacrazione è un’altra storia. Melbourne rappresenta il primo banco di prova, con qualche errore ancora figlio dell’inesperienza, ma dalla Cina in poi il campionato prende una direzione precisa. Antonelli inanella cinque vittorie consecutive, tra Shanghai e Monaco, imponendo un ritmo che cambia rapidamente gli equilibri della stagione. George Russell, che alla vigilia del Mondiale sembrava partire almeno un gradino sopra il compagno per esperienza e affidabilità, si ritrova progressivamente surclassato. E non si tratta certo di un avversario qualunque: il britannico è un pilota affermato, veloce e abituato a competere ai massimi livelli. Anche la Ferrari, inizialmente considerata una possibile minaccia, perde progressivamente terreno. Ma, al di là dei numeri e delle vittorie, a impressionare è soprattutto la maturità mostrata da Kimi a soli diciannove anni. Montecarlo è forse l’esempio più lampante: pole position il sabato, dominio la domenica. Tra i muretti del Principato, dove basta un errore di pochi centimetri per compromettere tutto, il bolognese non lascia scampo alla concorrenza. Gestisce la pressione, non commette sbavature e impone un ritmo tale da arrivare, dopo 55 giri, a ridosso del compagno Russell, che però è indietro di un giro. Una dimostrazione di controllo e personalità che diventa uno dei momenti simbolo della sua stagione. 7

La conferma arriva a Monza: costretto a sostituire la power unit e a partire dal fondo dello schieramento, Antonelli si rende protagonista di una rimonta che a metà gara lo porta nuovamente a giocarsi la vittoria con il compagno di squadra, poi battuto, partito invece dalla prima fila. È vero, la Mercedes dispone di una monoposto estremamente competitiva, probabilmente la migliore della griglia, grazie anche al lavoro svolto sulla power unit e all’interpretazione del regolamento tecnico 2026, ma questo non basta a spiegare il rendimento del bolognese. In una stagione nella quale le Frecce d’Argento hanno ritrovato la strada del vertice, sei anni dopo il settimo titolo mondiale di Hamilton, Antonelli è riuscito a fare la differenza, trasformando un’opportunità straordinaria in un campionato dominato. E i nove successi, il campionato già vinto con ancora quattro gare da disputare e quasi 130 punti di margine sul compagno Russel, lo dicono da sé.

STORIA

Nei primi quattro anni di storia della Formula 1, nata nel 1950, l’Italia è riuscita a conquistare tre titoli mondiali. Il primo, quello inaugurale, porta la firma di Giuseppe Farina, campione nel 1950 al volante dell’Alfa Romeo. Poi è arrivato Alberto Ascari, capace di regalare alla Ferrari due titoli consecutivi, nel 1952 e nel 1953. Da allora, però, il vuoto. Per 73 anni nessun pilota italiano è più riuscito a laurearsi campione del mondo. Non sono mancate le vittorie e nemmeno i momenti di gloria, come quello vissuto da Riccardo Patrese, vincitore a Monaco nel 1982, pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Gilles Villeneuve. Lo stesso Patrese avrebbe poi chiuso al secondo posto il Mondiale 1992 con la Williams, risultato già raggiunto da Michele Alboreto nel 1985, che a bordo della Ferrari chiuse la stagione alle spalle del professore Prost.

Poi, poco altro. Sono arrivati Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella, protagonisti di buone carriere e capaci di conquistare vittorie, ma mai stando realmente in corsa per il titolo. Resta soprattutto il rimpianto per Fisico, che, al volante della Renault nel biennio d’oro 2005-2006, si è ritrovato a ricoprire il ruolo di seconda guida di Fernando Alonso, contribuendo alla lotta della scuderia francese contro la Ferrari senza poter mai ambire concretamente al Mondiale.