Italtrans, Huertas rimonta fino al sesto posto a Sepang, Muñoz tredicesimo

Adrián Huertas chiude al sesto posto il Gran Premio della Malesia al Sepang International Circuit, al termine di una gara in rimonta che lo ha visto risalire dalla tredicesima posizione in griglia. Giornata più complicata, invece, per Daniel Muñoz, che dopo un buon avvio ha concluso tredicesimo a causa di un calo di rendimento degli pneumatici nella seconda parte della corsa.

Partito dalla quinta fila, Huertas ha iniziato subito a recuperare terreno. Lo spagnolo ha guadagnato due posizioni nel corso del primo giro, passando undicesimo sul traguardo, ed è entrato nella top ten già nella tornata successiva. Grazie a un passo costante, ha continuato la sua progressione nel corso della gara fino a raggiungere la sesta posizione finale.

“Sono contento del passo che abbiamo mostrato oggi in gara”, ha commentato Huertas. “Abbiamo lavorato molto su questo aspetto insieme al team durante il weekend e oggi siamo riusciti a mantenere un ritmo competitivo. Ora dobbiamo continuare su questa strada nelle ultime gare”.

Muñoz, scattato dall’ottava casella, aveva invece cominciato la gara con un ottimo spunto, portandosi immediatamente in sesta posizione e restando nelle prime fasi a ridosso della top five. Con il passare dei giri, però, il rendimento delle gomme è calato prima del previsto, costringendolo a perdere progressivamente terreno.