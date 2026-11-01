Incendio in un appartamento di via Einstein a Bergamo: “Non c’è più nulla”

Bergamo. L’allarme è scattato alle 9.10 di domenica mattina, 1° novembre, per un incendio in un appartamento di via Einstein, nel quartiere di Colognlola a Bergamo. Immediato l’arrivo sul posto di diverse le squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Gazzaniga e Medolago.

Via Eistein è stata chiusa al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire ed agire con celerità: sul posto tre ambulanze e due automediche. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

L’incendio sarebbe divampato dall’appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 33 di via Fermi che si interseca con via Esistein.

“C’era fumo da tutte le parti, soprattutto nel vano scale” racconta una signora che vive nella palazzina. “Io abito al quarto piano. Ho visto dall’altro il fumo che entrava nel secondo piano. Io con il mio cane, sono stata portata a terra tramite la scala dei vigili del fuoco” dichiara un’altra donna che abita nel palazzo.

Tutti gli abitanti sono stati evacuati dallo stabile in attesa di aggiornamenti.

Due dei tre componenti della famiglia, padre e figlio, che abitano all’interno dell’appartamento dalla quale è partito tutto, sono stati portati alla camera iperbarica del Policlinico di Zingonia, sarebbero leggermente intossicati e non in pericolo di vita. La mamma del ragazzo, invece era fuori casa a passeggiare con il cane. Poche parole e solo tanto dolore per lei: “Non c’è più niente”, ha dichiarato poche oro dopo il disastro.

I vigli del fuoco hanno evacuato l’intero stabile. Venti persone hanno dovuto per ora lasciare la loro abitazione. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti.

Verso mezzogiorno via Einstein è stata riaperta al traffico. Sono stati dichiarati inagibili tre appartamenti, oltre a quello protagonista dell’incendio al secondo piano, anche quello del primo e del terzo piano.

Incendio anche a Levate