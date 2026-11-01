Incendio in un albergo di Ponte di Legno: evacuate 40 persone

Le dimensioni dell’incendio e la complessità delle operazioni di spegnimento hanno richiesto l’impiego di 50 Vigili del Fuoco, con personale e automezzi provenienti da diversi distaccamenti del territorio

Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, intorno alla mezzanotte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Ponte di Legno, in provincia di Brescia, per un incendio sviluppatosi sulla copertura lignea di una struttura alberghiera, per cause attualmente in corso di accertamento. Le dimensioni dell’incendio e la complessità delle operazioni di spegnimento hanno richiesto l’impiego di 50 Vigili del Fuoco, con personale e automezzi provenienti da diversi distaccamenti del territorio. Alle attività di soccorso hanno fornito supporto anche squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco del Trentino, intervenute con un’autoscala e due autopompe.

Per contenere la propagazione delle fiamme e limitare i danni all’edificio è stato necessario ricorrere all’impiego di schiuma antincendio di ultima generazione. Il coordinamento delle numerose squadre operative è stato assicurato dal Funzionario di guardia, intervenuto sul posto in considerazione della complessità dello scenario. A scopo precauzionale sono state evacuate 40 persone, ospiti della struttura. Di queste, 16 sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto, rifiutando successivamente il trasporto in ospedale.