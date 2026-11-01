Il Dio dei miei poveri morti

Ho aperto un vasetto di crema ed il profumo mi ha portato a te. A te che non ci sei più. Hai lasciato questa vita da anni. Si narra che i Santi abbiamo un profumo di rose. Il tuo è di una crema per le mani alla cera d’api. Ora annuso sempre i fiori che ti porto al cimitero, immagino i tuoi commenti sulla tinta, la stagione, l’occasione. I santi e i morti. La Chiesa ha messo le due feste una accanto all’altra. La solennità dei Santi, quelli riconosciuti e venerati sugli altari, e tutti i morti, coloro che abbiamo amato che hanno lasciato traccia o un pensiero in noi.

Alla morte si riserva meno attenzione. Nelle parole e coi fatti. Non si scrive mai: è morto o è morta. Si cede al più delicato: è scomparso, è scomparsa. Il corpo del defunto spesso non si venera più in casa, ma nelle case del commiato, in chiesette in disuso, o in sale studiate per l’occasione. Come se la morte non facesse più parte della vita quotidiana. Forse sono anche le nostre abitazioni che si sono fatte più strette, meno adatte a ricevere parenti, amici e conoscenti per l’ora del lutto. Abbiamo abdicato il dolore, una variante d’appalto fuori capitolato della nostra esistenza.

Lo sono anche le tombe ai cimiteri. Si dice che osservando un campo santo si capisce il grado di civiltà di una società. Nessun giudizio, sia chiaro. Osservo. E vedo che oltre alla nostre case che si sono fatte più piccole anche le tombe hanno lasciato il posto ad ossari dove riporre le ceneri. Lo spazio monumentale ha ceduto il passo a piccole lastre di marmo che, per necessità, devono rinunciare a simboli religiosi, le date di nascita si limitano all’anno di nascita e di morte. I fiori a volte non ci sono più, magari c’è una decorazione floreale: più comoda e sobria. Persino la piccola luce, segno di eterna presenza che si ricollega alla risurrezione della fede cristiana, viene tolta.

I funerali religiosi, quando ci sono perché assistiamo anche alla loro assenza, molte volte si concludono sul sagrato, senza sepoltura. Che avverrà in un secondo momento. Non c’è la processione al cimitero, coi chierichetti, il corteo e il carro funebre. Anche la Chiesa ha imparato a gestire questo momento. Seppure in detrazione sulla cristiana sepoltura.

“Polvere siamo e polvere ritorneremo” si dice all’inizio della Quaresima. Di certo oggi siamo cenere. Più dell’80% dei defunti viene cremata. Polvere o cenere, ma non il nulla. Secondo Roger Penrose, matematico e fisico britannico che ha ricevuto il Nobel per la Fisica nel 2020: “L’universo non sperimenta mai il “nulla” assoluto. La materia può disperdersi o cambiare forma, ma le particelle fondamentali non vengono mai cancellate dall’esistenza”. E anche se abbiamo ridotto il culto dei morti, gli uomini del nostro tempo, secondo il recente volume di Giuseppe Remuzzi e Telmo Pievani “Se non c’eri, non c’ero” sono chiamati ad una sfida perché la nostra intera evoluzione si basa su atti di gentilezza e di comunità.

Anni fa, ad uno dei primi funerali che si fermò sul sagrato ricordo le parole ironiche ma fulminanti del pittore Angelo Capelli, l’artista che dipinse il ritratto di Papa Giovanni per la beatificazione, “Vuoi mettere quelle cerimonie intime dei paesi di montagna, dove anche chi non ti ha conosciuto ti accompagna al cimitero e un requiem non te lo nega. Ah, che bello!”. Mi rimase impresso quel commento, quella lettura così carica di malinconia, di carità, di umanità che riportava a “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi. Era una pennellata su una società che cambiava, ma non si capiva se in meglio.

Il rischio della modernità.

Nei nostri cimiteri si è ridotto lo spazio per i crisantemi. Se la forma è sostanza, anche lo spazio ha il suo ruolo. Ridotti a cenere in piccole urne, l’aldilà è diventato low cost, sbrigativo e frugale, come un piccolo bagaglio a mano. O forse, lo abbiamo anche rimosso l’aldilà? Troppo complesso da spiegare, comprendere e soprattutto da credere. Gli innaffiatoi a pagamento, scopa e paletta con il gettone come il carrello di un supermercato: per anni, le nostre comunità sicuramente più povere di oggi, non erano mai ricorse a tutto questo. Certo, c’erano in passato forme di sepoltura con diversi gradi di sfarzo, inutile negarlo, ma forse oggi nella possibile equità della morte abbiamo smesso di riflettere sul suo senso?

Ricordo il filosofo Salvatore Natoli, al termine di una lezione, chiese chi era credente. A tutti coloro che alzarono la mano pose la successiva domanda: “che cos’è per noi la risurrezione della carne?”. Allora come oggi, non nascondo quella difficoltà nella risposta. Ma non per questo cedo ad ignorare il quesito che si allarga sul senso della morte e, quindi, della vita.

All’interno del cimitero di Paladina i cipressi hanno ceduto il posto ad un faggio e ad una maestosa quercia. Essenze che necessitano di anni per crescere e diventare veri alberi. Forse un monito. All’ombra della quercia c’era anche la sezione del campo santo dedicata ai bambini scomparsi. Oggi, fortunatamente, sono pochissimi. Eppure anche per loro c’era uno spazio dedicato.