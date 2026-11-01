Due alpinisti bloccati su una ferrata di Zone, soccorsi con l’elicottero

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato 31 ottobre per soccorrere due alpinisti in difficoltà sulla ferrata Corna delle Capre, nel territorio comunale di Zone, in provincia di Brescia, tra il Corno Frere e il Corno del Bene. I due escursionisti sono rimasti bloccati su una parete particolarmente verticale.

L’intervento si è rivelato complesso proprio per le caratteristiche della parete stessa. Gli aerosoccorritori dei Vigili del fuoco hanno raggiunto i due alpinisti e li hanno recuperati attraverso una manovra di discesa e successivo recupero al verricello. Entrambi sono stati così tratti in salvo.